اختتام المرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي الـ8 للدراجات

المصدر: وام

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أختتمت اليوم منافسات المرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي الثامن للدراجات الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كان الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية قد شهد انطلاق منافسات المرحلة الثانية إضافة إلى سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة منصور بوعصيبة رئيس الإتحاد الإماراتي للدراجات وسعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة وسعادة عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة المنظمة .

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية حمزة يس من فريق شرطة دبي ، والثاني نسيم السعيدي من فريق شرطة دبي وحصل على الميدالية الفضية، والثالث بوليه غريغا فريق شباب الأهلي دبي وحصل على الميدالية البرونزية.

وبالنسبة لقصمان التميز فقد حصل نسيم السعيدي من شرطة دبي على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، ونال نسيم السعيدي من فريق شرطة دبي أيضا القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة وتجارة وصناعة الشارقة، بينما فاز آمان كريدي من فريق تيرنغانو بالقميص الأحمر لبطل صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

وفاز مارك دافواه من فريق سافواه بالقميص الأبيض لصاحب أفضل زمن في الترتيب العام للشباب تحت 23 سنة، برعاية مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وفاز عبدالله جاسم من منتخب الإمارات بقميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن للترتيب العام لفئة المواطنين برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

و تقام غدا الأحد منافسات المرحلة الثالثة "واجهة كلباء المائية" لطواف الشارقة الدولي لمسافة 108 كيلومترات، على أن ينطلق الساعة الحادية عشرة من جزيرة العلم بدبا الحصن لتكون نقطة الختام أمام نادي سيدات وادي الحلو.

شارك في تتويج الفائزين كل من عبدالملك جاني وعادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة وياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام وسعود عبدالرحمن الهاجري ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحمد سالم المحمود ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومحمد الحمادي ممثل مصرف الشارقة الإسلامي وأمين عبدالله عضو مجلس إدارة الإتحاد السعودي للدراجات رئيس الوفد.



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