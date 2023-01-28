سابالينكا تفوز على ريباكينا وتتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: وكالات

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توجت لاعبة التنس البيلاروسية ارينا سابالينكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بفوزها 4-6 و6-3 و6-4 على إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان اليوم في المباراة النهائية للبطولة.

وقلبت سابالينكا تأخرها بالمجموعة الأولى في المباراة إلى فوز ثمين من خلال المجموعتين الثانية والثالثة الحاسمة لتلحق بالسجل الذهبي للبطولة وتصبح أحدث المنضمات أيضا للسجل الذهبي لبطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وأحرزت سابالينكا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعدما حسمت لصالحها اليوم النهائي الأول لها في هذه البطولات، والذي استغرق ساعتين و28 دقيقة من الأداء الحماسي بين اللاعبتين.

وحرمت سابالينكا منافستها ريباكينا /23 عاما/ من حلم التتويج باللقب الثاني لها في البطولات الكبرى؛ حيث توجت لاعبة كازاخستان بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) منتصف العام الماضي.

ومن المنتظر أن تتقدم سابالينكا إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للمحترفات بعد نتائجها في البطولة الحالية وفوزها باللقب.

كما ستصبح ريباكينا المصنفة 22 للبطولة أول لاعبة من كازاخستان تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للمحترفات خلال نسخته الجديدة.

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