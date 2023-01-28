ديوكوفيتش يتطلع لـ3 أرقام قياسية في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: وام

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يتطلع لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى تحقيق 3 أرقام قياسية عندما يلتقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس غدا الأحد في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة.

ويسدل الستار غدا على فعاليات هذه النسخة من البطولة التي تعد أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بمواجهة مثيرة بين ديوكوفيتش الحائز على 21 لقبا في بطولات "جراند سلام" وتسيتسيباس /24 عاما/ الذي يخوض النهائي الثاني له فقط في هذه البطولات.

وبعد مسيرة مميزة لكلا اللاعبين في البطولة الحالية بعدما شق كل منهما طريقه إلى النهائي بجدارة، سيكونان على موعد مع المنافسة على أكثر من مكسب في مباراة الغد حيث يتصارع اللاعبان على لقب أستراليا المفتوحة وصدارة التصنيف العالمي للمحترفين.

وتمثل المباراة مواجهة مثيرة بين خبرة ديوكوفيتش وتطلعاته لتحقيق أكثر من رقم قياسي ورغبة تسيتسيباس في تحقيق اللقب الأول له في البطولات الأربع الكبرى حيث يخوض النهائي الثاني له فقط في هذه البطولات بعدما خسر نهائي فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) في 2021 أمام ديوكوفيتش أيضا.

و يخوض ديوكوفيتش /35 عاما/ نهائي أستراليا المفتوحة للمرة العاشرة في تاريخه، ولم يسبق له أن خسر النهائي في أي من المرات الـ9 الماضية ويمتلك الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 9 ألقاب ويحلم بتمديد هذا الرقم القياسي إلى 10 ألقاب من خلال مباراة الغد.

وفي الوقت نفسه ، يتطلع ديوكوفيتش إلى رقمين قياسيين آخرين من خلال مباراة الغد أحدهما معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي حصدها أي لاعب في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأربع الكبرى، ويستحوذ الإسباني رافاييل نادال على هذا الرقم القياسي برصيد 22 لقبا مقابل 21 لقبا لديوكوفيتش.

و يرتبط الرقم القياسي الآخر بعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها أي لاعب في مباريات أستراليا المفتوحة خلال العصر المفتوح للتنس، والذي بدأ قبل 55 عاما.

ويستحوذ ديوكوفيتش حاليا على هذا الرقم القياسي، الذي حققه خلال البطولة الحالية؛ حيث حقق اللاعب في نصف نهائي البطولة الحالية انتصاره الـ27 على التوالي في أستراليا المفتوحة مقارنة بـ 26 انتصارا متتاليا للأمريكي السابق أندري أجاسي، الذي كان الرقم بحوزته.. وإذا حقق ديوكوفيتش الفوز غدا سيمدد سجل الانتصارات المتتالية وهذا الرقم القياسي إلى 28 انتصارا.

وفي المقابل، يحلم تسيتسيباس المصنف الثالث للبطولة والرابع عالميا باستغلال مباراة الغد للثأر من ديوكوفيتش الذي تغلب عليه في نهائي رولان جاروس عام 2021 .

كما يسعى تسيتسيباس إلى الصعود لصدارة التصنيف العالمي للمحترفين للمرة الأولى، وهي الصدارة التي شغلها ديوكوفيتش لفترات أطول من أي لاعب آخر في تاريخ اللعبة.

ولكن تسيتسيباس يحتاج من أجل تحقيق هذا الحلم إلى تحسين سجل متواضع في مواجهاته مع ديوكوفيتش حيث يلتقي اللاعبان غدا للمرة الـ13 ، ويتفوق ديوكوفيتش بشكل هائل في المواجهات السابقة بينهما حيث حقق الفوز في 10 مباريات مقابل انتصارين فقط لمنافسه اليوناني.

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