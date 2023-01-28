إقبال واسع على التسجيل في ماراثون دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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بدأ العد التنازلي لانطلاقة ماراثون دبي العالمي المقرر له 12 فبراير المقبل، ضمن مبادرات مجلس دبي الرياضي، ومع اقتراب الموعد لعودة هذا الحدث العالمي إلى الأجندة الدولية، بدأت الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتشجيع العاملين بها على المشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يضم 3 سباقات؛ الأول السباق الرئيس للنخبة ومسافته 42.195 كيلومتراً، والثاني السباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات، والثالث السباق العائلي «المرح» ومسافته 4 كيلومترات بمنطقة أم سقيم بدبي.

وفي مقدمة هذه الهيئات، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بلدية دبي، السوق الحرة بدبي، خدمة الأمين، جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وذلك في إطار تحفيز كافة شرائح المجتمع لتبني أسلوب حياة صحي ورياضي سليم، وليعكس الشعبية والمكانة الدولية الكبيرة للحدث.

وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، جاهزية السباق، مثنياً على ما قدمته اللجنة المنظمة من خطوات في إطار التحضيرات للحدث الأبرز بالمنطقة. فيما أعرب المستشار أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي العالمي، عن سعادته بهذا التوجه والإقبال المتزايد على التسجيل من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقال: هذا الإقبال يكتب شهادة نجاح جديدة للسباق.

وأشار الكمالي، إلى أنه عقد اجتماعاً تنسيقياً مع تلفزيون دبي، مؤكداً أن الحدث سيتم نقله على الهواء مباشرة، وأن عبدالرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية، أبدى تجاوباً كبيراً، وقدم كل التسهيلات التي من شأنها إبراز الحدث وخروجه بأبهى صورة.

وأعرب الكمالي عن تقدير اللجنة المنظمة وشكرها على مشاركة هذه الهيئات، ما يشكل زخماً كبيراً للماراثون، ويمثل نقلة نوعية لدفع الحدث واستمراره، وتأكيداً على استمرار الأنشطة والفعاليات في دبي ودولة الإمارات، مثنياً على الدعم الذي تقدمه هذه الهيئات في الماراثون، ما يؤكد الشراكة المؤسسية مع الدوائر المختلفة في دولة الإمارات عامة، وإمارة دبي خاصة.

ونوه الكمالي إلى أن السباق سيحظى هذا العام بمشاركة قياسية، بسبب الإقبال المتزايد من الجميع ومن الجنسين، مشيراً إلى أن التسجيل يتم بشكل يبعث على التفاؤل، وعلى العدائين الذين يتطلعون إلى المشاركة في ماراثون دبي العالمي زيارة موقع الحدث dubaimarathon.org، والتسجيل سوف يستمر حتى التاسعة من مساء يوم 8 فبراير للحصول على مكان على خط البداية.

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