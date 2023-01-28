382 لاعباً ولاعبة في بطولة رئيس الدولة للجري اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، عند الثانية من بعد ظهر اليوم، في مصفوت، فعاليات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري، بمشاركة 382 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 نادياً، هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، الذيد، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، مسافي، الجزيرة الحمراء، البطائح، مليحة، الشارقة لرياضة المرأة، اتحاد كلباء وأبوظبي لألعاب القوى.

يتنافس في البطولة 287 لاعباً و95 لاعبة في فئات الشباب، الشابات، الناشئين، الأشبال بنين وبنات، والرجال والسيدات

وينظم البطولة اتحاد الإمارات لألعاب القوى ، ضمن استراتيجيته التي تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات، وصناعة أبطال يمتلكون القدرات للمنافسة على أفضل النتائج في المنافسات الخارجية، وذلك برعاية الفردان للصرافة والحواي والقدرة للخدمات الرياضية.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة التحضيرات لانطلاق الحدث المرتقب وتم عقد اجتماعات متواصلة لتهيئة الأجواء أمام اللاعبين واللاعبات، لتعزيز الجهود التي يضطلع بها اتحاد اللعبة للنهوض بها واستشراف مستقبلها.

وتشهد البطولة منافسة خاصة بين اللاعبين الإماراتيين للفوز بالجوائز المالية التي وجه بتقديمها اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الجوائز المخصصة لمدربي اللاعبين المواطنين في 4 فئات للذكور والإناث في العموم وشباب وشابات وناشئين وناشئات وأشبال بنين وبنات، وذلك حسب المراكز التي سيتم تحقيقها في البطولة.

وقال اللواء الدكتور محمد المر، إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الغالية على قلوبنا جميعاً، تحتشد بالتحدي القوي بين الفرق المشاركة مع تزايد عدد اللاعبين واللاعبات من الفئات العمرية المختلفة، لترسيخ رؤيتهم الداعمة للتطور، والارتقاء بالمستويات الفنية لفائدة دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب الرياضية التي تعزز التطور المنشود.

وأشار إلى التفاعل الإيجابي من الأندية مع المسابقات التي ينظمها الاتحاد من خلال زيادة عدد اللاعبين واللاعبات، ومضاعفة الجهود لرفع قدراتهم، وبروز الخامات الجيدة، بما يتماشى مع التوجهات التي تعزز منظومة العمل، وتشارك الرؤى لتصميم برامج تسهم في الوصول إلى المخرجات المطلوبة.

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