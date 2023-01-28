منتخبنا يخسر من سترونج الفلبيني بانطلاقة «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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خسر منتخب الإمارات لكرة السلة أمام فريق سترونج جروب الفلبيني، في انطلاقة النسخة 32 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وافتتحت مساء أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وجاءت الخسارة بفارق 4 نقاط «91 ـ 87».

وفرط منتخبنا الوطني في تقدمه بالربع الأول بفارق 8 نقاط وبنتيجة «27 ـ 19»، بعد أن نجح «سترونج جروب» في استعادة توازنه وفرض إيقاعه، ونيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «33 ـ 14 و22 ـ 17»، في فارق ضمن الفوز للفلبينيين رغم ذهاب نتيجة الربع الأخير لصالح منتخبنا «29 ـ 17»، وحضر مراسم افتتاح البطولة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة ورؤساء الوفود وجمهور غفير.

وتقام اليوم 3 مواجهات ابتداءً من الخامسة مساءً، وستكون البداية بمباراة الأفريقي التونسي وسلا المغربي في انطلاقة مباريات المجموعة الثانية التي تضم الرياضي وبيروت اللبنانيين وتتألف المجموعة من 4 فرق تأكد تأهلها جميعها للدور ربع النهائي وتخوض مباريات المرحلة التمهيدية لتحديد المراكز، وتقام مباراتان لحساب المجموعة الأولى بين دينامو اللبناني والوحدة السوري في السابعة مساءً، تليها في التاسعة مساءً مباراة سترونج الفلبيني والنصر الليبي.

وسيكون جمهور البطولة على موعد مع مباريات جماهيرية مثيرة تعيش أجواء البطولة لعشرة أيام متتالية، وأوضحت أمل عبدالله نائب مدير شركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة، المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة «الجيل الجديد» لتنظيم الأحداث الرياضية أن الترتيبات تمت لتسهيل دخول الجمهور وحجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للبطولة، وتم تحديد أسعار التذاكر في الدور الأول للبطولة بـ30 درهماً لمقاعد المدرجات و150 درهماً لمنصة الـVIP.

وأضافت : كل الشكر لاتحاد الإمارات السلة ورئيسه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على دعمه الكبير ومتابعته اليومية للتنظيم لإنجاح البطولة، كما نشكر سالم المطوع الأمين العام للاتحاد ،ومحمد الحمادي مدير الاتحاد على كل التسهيلات.

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