أبوظبي تستضيف 5 أحداث عالمية في فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف أبوظبي 5 أحداث رياضية بارزة خلال شهر فبراير المقبل، منها 3 أحداث تقام للمرة الأولى، في إطار سعيها المتواصل للحفاظ على مكانتها الرائدة، في استضافة أهم وأبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وستكون الانطلاقة بالنسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس من 5 إلى 12 فبراير، ويشهد الحدث مشاركة أقوى وأبرز لاعبات التنس على مستوى العالم، ومن ضمنهن التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية عالمياً، وتشهد المنافسات إقامة أكثر من 60 مباراة في مسابقات الفردي والزوجي على مدار أيام البطولة الثمانية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وفي 9 فبراير تنطلق النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، وهو الحدث النسائي الأبرز الذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي، كما يعد السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية للسيدات في منطقة الشرق الأوسط، ويستمر حتى 12 فبراير، بمشاركة 20 فريقاً نسائياً من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم الإمارات القابضة للسيدات، الفريق المحترف الأول في الدولة، يشهد الطواف الذي يقام من خلال 4 مراحل، المرور بالعديد من أبرز معالم الدولة.

ويعود الحدث العالمي الأبرز للدراجات طواف الإمارات للرجال مجدداً بنسخته الخامسة، وينطلق من أبوظبي ويختتم فيها، خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وفقاً لاعتماد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لسلسلة السباقات العالمية خلال العام الجاري.

وينطلق طواف الإمارات للرجال من أبوظبي متضمناً 7 مراحل لمسافة 1028 كم، مروراً بالمعالم الحضارية الفريدة والتضاريس الجغرافية المتنوعة بين الطبيعة والصحراء والجبال والطرق الساحلية في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى المرحلة الختامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة من الدراجين العالميين والفرق المحترفة.

ومن أبرز الأحداث الرياضية في فبراير، إقامة النسخة الأولى من بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل تنس من 21 إلى 26 فبراير، بمشاركة 128 من كبار لاعبي البادل العالميين، حيث تعد تلك البطولة هي الوحيدة لأساتذة البادل تنس في الشرق الأوسط.

وتقام خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس المقبل منافسات تحدي أبوظبي الصحراوي بنسخته الـ32، بمشاركة نخبة من السائقين حول العالم.

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