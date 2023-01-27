500 ألف دولار جوائز بطولتي العالم «ستريت» و«بارك» للتزلج في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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يشارك 468 من أفضل المتزلّجين على اللوح في العالم في بطولتيّ «ستريت» و«بارك» اللتين تقامان في ميدان الجادة للتزلّج على اللوح في الشارقة للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية نصف مليون دولار، وتم تسجيل مشاركة حوالي 277 من المتزلجين في بطولة «ستريت» العالمية، و191 متسابقاً في بطولة «بارك» العالمية، كما سيكون جميع الأبطال الحاصلين على الميداليات الأولمبية في أولمبياد طوكيو عام 2020، وعددهم 12 بطلاً، ضمن قائمة النجوم المشاركين.

وتؤهل البطولتان إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتنطلق بطولة «ستريت» غداً وتستمر حتى 5 فبراير، وتقام بطولة «بارك» من 5 إلى 12 فبراير، ويحصل الفائزون بالمركز الأول من الجنسين على الميداليات الذهبية في بطولتي العالم «ستريت» و«بارك»، علاوة على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار، وتضم قائمة المتزلّجين متسابقين من زامبيا وموزمبيق، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الدولتان في البطولة.

وقال كيجان بالمر، سفير ميدان الجادة للتزلّج على اللوح، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2020: يعدّ ميدان الجادة للتزلّج على اللوح من أفضل مرافق التزلّج على مستوى العالم.. نتطلع لرؤية المتزلّجين من جميع أنحاء العالم للتنافس في هذا المكان الرائع على مدى أسبوعين متتاليين.

وقالت المتسابقة البريطانية سكاي براون الفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد 2020 في التزلّج على اللوح: ستكون المنافسة حماسية، وأتشوق للقاء الجميع في الشارقة، لقد أمضيت وقتاً رائعاً في التدريب بميدان الجادة للتزلّج على اللوح، وأنا على ثقةٍ بأن بطولة العالم ستكون أفضل حدث يمكن لأي عاشق لهذه الرياضة أن يحضره هذا العام.

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