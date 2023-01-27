«الجوجيتسو» إلى معسكر سيدني استعداداً لـ «الآسيوية»

المصدر: أبوظبي - وام

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تغادر بعثة منتخب الجوجيتسو غداً إلى معسكر سيدني استعداداً للبطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 24 وحتى 28 فبراير المقبل، بمشاركة 37 دولة، وتضم تشكيلة المنتخب كلاً من، ذياب النعيمي وعمر السويدي وزن «56 كلغم»، وعمر الفضلي وخالد الشحي وزن «62 كلغم»، ومحمد السويدي وسلطان جبر وفراج العولقي وزن «69 كلغم»، ومهدي العولقي «77 كلغم»، وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي وزن «85 كلغم»، وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان وزن «94 كلغم».

واللاعبات حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي وزن «45 كلغم»، وبلقيس عبدالكريم، وحصة الشامسي وزن «48 كلغم»، وأسماء الحوسني وشمسة العامري وزن «52 كلغم»، وبشاير المطروشي وزن «57 كلغم»، وهيا الجهوري وشما الكلباني «63 كلغم»، ومروة الحوسني «70 كلغم».

وكان نجوم المنتخب واصلوا استعداداتهم في معسكر داخلي بأكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو في التاسع من يناير الجاري بقيادة المدرب البرازيلي رامون ليموس، وبمشاركة 22 لاعباً ولاعبة.

محطة استثنائية

وشكّل العام الماضي محطة استثنائية لأبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو، حيث حققوا خلاله إنجازات تاريخية غير مسبوقة بداية من البطولة الآسيوية في البحرين برصيد 16 ميدالية ملونة تضمنت 8 ذهبيات، ومروراً بالفوز بـ5 ميداليات تاريخية في الألعاب العالمية «بيرمنغهام 2022» منها ذهبيتان، والإنجاز الكبير خلال بطولة العالم الأخيرة في أبوظبي، والذي تمثل بالحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي بتحقيق 63 ميدالية ملونة منها 26 ذهبية في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ البطولة.

لحظات الفخر

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: نحن مقبلون على موسم كبير للمنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية «مبادلة للاستثمار»، وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت العام الماضي، فإن صقور الجوجيتسو قد عقدوا العزم على تكرار مشاهد الفرح ولحظات الفخر التي اختبرناها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف، مع انتهاء المعسكر الداخلي، والذي يعد المرحلة التحضيرية الأولى لبطولة آسيا، أؤكد أن استعدادات لاعبي المنتخب تسير وفقاً لما هو مخطط لها على ضوء البرنامج الزمني الذي أعده الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل الانتقال إلى معسكر سيدني.

وأوضح المنهالي: يوفر اتحاد الإمارات للجوجيتسو كل الإمكانات التي تساعد في تأهيل اللاعبين على النحو الأمثل، مثل البرامج التدريبية المتطورة، والمرافق الحديثة، والمعسكرات الداخلية والخارجية التي تعزز جاهزية اللاعبين وترفع معدلات لياقتهم البدنية إلى المستويات التنافسية المطلوبة، وقد أثبت اللاعبون أنهم دائماً على الموعد وجاهزون لتمثيل الوطن بأفضل صورة.

تفاؤل

وأكد رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني، أن أجواء التفاؤل تسيطر على مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب، وهم يتمتعون بالطاقة الإيجابية والحماس والحالة البدنية والذهنية الممتازة، وقال: نحن على ثقة تامة بقدراتهم على مواصلة مسيرة النجاح والتألق على ساحات الجوجيتسو العالمية، ويملكون كل المقومات التي تمكنهم من الحفاظ على اللقب الآسيوي.

وأشار ليموس إلى أن الحفاظ على مكتسبات الأعوام الماضية واعتلاء منصات التتويج يضع على عاتق اللاعبين مسؤولية مضاعفة مستقبلاً، وأن اللاعبين يدخلون بطولة آسيا بصفتهم حاملين للقب، وأن جميع المنتخبات المشاركة تهدف إلى تقديم أداء يضمن لها تحقيق إنجازات نوعية، وقال: يتعين على لاعبينا التحلي بأعلى درجات الصبر والتركيز خلال المعسكرات التدريبية، والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني لا سيما على صعيد الخطط والأمانات الفنية وفهم نمط لعب المنافسين، والاستفادة من تجارب النزالات السابقة وحسن توظيفها في قادم البطولات.

وأضاف أن تشكيلة المنتخب الوطني تجمع بين عاملي الخبرة والشباب، وأنه من ضمن اللاعبين أولئك الذين أبدعوا على الساحة المحلية على الرغم من حداثة عهدهم مع البطولات، لكنهم يمتلكون موهبة تستحق التقدير وننتظر منهم الكثير في الاستحقاقات المقبلة. نمتلك أكثر من لاعب مميز يتنافسون في ذات الفئة الوزنية ما يعزز فرصنا في الفوز.

آمال

وقال محمد السويدي لاعب المنتخب، الذي ينافس في فئة 69 كلغم وصاحب فضية الألعاب العالمية الصيف الماضي: سندخل بساط منافسات بطولة آسيا واضعين نصب أعيننا الفوز باللقب، ومواكبة آمال شعب الإمارات الذي يشجعنا ويحفزنا دائماً لتقديم الأداء الأفضل والصعود إلى منصات التتويج، ورسالتنا على الدوام تتمثل في تقديم أفضل أداء، والمنافسة الشريفة واحترام الخصم، والالتزام بقيم الرياضة داخل البساط وخارجه.

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