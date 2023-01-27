«الإمارات للشطرنج الخاطف» تدشن موسم «الأذكياء»

المصدر: دبي - البيان

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يدشن اتحاد الإمارات للشطرنج اليوم باكورة النشاط المحلي لعام 2023، مع انطلاق بطولة «الإمارات في حب سلطان» للشطرنج الخاطف للذكور والإناث التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالتعاون مع الاتحاد بقاعة نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية الشطرنجية.

وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد أن الإدارة الفنية قامت بتعميم اللائحة الفنية للموسم الرياضي وخطة النشاط للموسم على الأندية الأعضاء، مشيرا إلى أن لجنة المسابقات برئاسة سعيد أحمد خوري أعدت برنامج المسابقات بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والمسؤولين الفنيين في الأندية، كما تم اعتماد توصية الأندية بمشاركة اللاعبين المواطنين فقط في البطولة.

وأضاف الطاهر، إن تطوير المسابقات ورفع المستوى الفني وزيادة نسبة المشاركين من الأهداف التي يسعى لها الجهاز الفني خلال برامج النشاط للموسمين المقبلين من خلال الخطط والبرامج وأيضاً برنامج النشاط الذي تم اعتماده مؤخراً بالإضافة إلى الاستعانة برأي الأندية الشريك الاستراتيجي للوصول إلى برنامج مسابقات مميزة ورغم عدم إعلان الاتحاد الدولي للأجندة إلا أن هناك مرونة داخل الاتحاد في تعديل مواعيد البطولات بما يتناسب مع الأجندة الخارجية كون الاتحاد يحرص على المشاركة الخارجية لكل اللاعبين من أجل اكتساب الخبرة وزيادة التصنيف وتحقيق الإنجازات للدولة وهو الهدف الأسمى لنا جميعاً.

وأوضح الطاهر، أن المسابقات ستتوالى حيث ستقام بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للذكور والإناث يومي 4 و5 فبراير المقبل، على أن تنطلق بطولة الدوري للفئات السنية تحت 10 و14 و18 سنة للذكور والإناث خلال الفترة من 11 فبراير إلى 18 مارس المقبلين، بجانب استحداث بطولة كأس الاتحاد للفرق، وهي البطولة التي تشارك فيها الأندية والمؤسسات والجاليات والأكاديميات خلال شهر يونيو المقبل، وعلى مدار العام سيكون هناك حدث أو أكثر كل شهر سواء مسابقات محلية أو بطولات دولية تنظمها الأندية.

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