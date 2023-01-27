«أبناء الخليج» يتألقون في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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عادت منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور اليوم إلى ميدان الفلاح بعد توقف يومين بسبب أحوال الطقس، وشهد اليوم العاشر من البطولة إقامة 8 أشواط نهائية لفئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وجاء اليوم العاشر للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين تحت إشراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي مثيراً وحماسياً، حيث تنافس أبناء الخليج على ألقاب الأشواط بقوة.

وافتتح الصقر «المهلهل» لأمين بن عبدالله بن علي الملاح المنافسات بالتحليق بالميدالية الذهبية للشوط النهائي للجير بيور – فرخ، وحل ثانياً «موجود» لـ«بي أتس أر»، واحتل المركز الثالث «جلمود بي 24» لمحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.

وحلق بذهبية الشوط النهائي للجير بيور – جرناس فئة «الخليجيين» «شارع» لأمين عبدالله بن علي الملاح، وحل ثانياً «جيه 40» لفيصل مشعل صالح السعيد، وجاء في المركز الثالث «مربك» لأرميزان بن عبدالله بن هجرس الدوسري.

وواصلت صقور أمين بن عبدالله بن علي الملاح تألقها وحصد الصقر «جم» ذهبية الشوط النهائي للجير قرموشة – فرخ، فيما حل وصيفاً لهذا الشوط «حاضرين» لحشر أحمد خليفة الربان، واحتل المركز الثالث «فوس جي 23» لمحمد عبدالوهاب الهاجري، وكذلك حلق الصقر «الدرعية» لأمين بن عبدالله بن علي الملاح بذهبية الشوط النهائي للجير قرموشة – جرناس، وحل ثانياً «القهر» لأمين عبدالله بن علي الملاح، وجاء في المركز الثالث «زلفي» للمالك نفسه أيضاً.

وفي الشوط النهائي للجير شاهين – فرخ فئة الخليجيين توج باللقب «طرب» لياسر شعيب بن هلال العتيبي، وحل ثانياً «قطاع» لـ«بي أتش أر» وفي المركز الثالث جاء «راهي» لمحمد سيف محمد العمران القبيسي، وفي الشوط النهائي للجير شاهين- جرناس للخليجيين كانت الميدالية الذهبية من نصيب «سحيم» للنخبة قطر، وحل ثانياً «كفو» لعبدالله عامر محمد الكعبي، وثالثاً جاء «جيجا» لأمين بن عبدالله بن علي الملاح.

وفي الشوط النهائي للجير تبع – فرخ للخليجيين، حلق بالميدالية الذهبية «ميزان» لمحمد سيف محمد العمران القبيسي، وحل ثانياً «اسود» لـ«كيو أر»، وثالثاً جاء «هيهات» للنخبة قطر.

واختتمت منافسات اليوم بإقامة الشوط النهائي للجير تبع – جرناس فئة الخليجيين وحلق بالميدالية الذهبية لهذا الشوط «مشاغب» لمحمد مبارك عبدالهادي بن نايفه، وحل ثانياً «مزيون» لـ«بي أتش أر»، وجاء ثالثاً «نواش» لحمد سعد سالم النعيمي.

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