مهرجان الظفرة يتوج الفائزين في مزاينة الإبل لسن الثنايا

المصدر: الظفرة - وام

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توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته الـ16، الفائزين في أشواط مزاينة الإبل لسن الثنايا المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، وذلك على منصة مزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

حضر التتويج ضيف الشرف علي بن رصاص المنصوري من أعيان المنطقة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمن اليوم إعلان نتائج شوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات، شوط أصحاب السمو الشيوخ (لقية - ايذعه) - مجاهيم، وشوط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح، وأشواط المحليات والمجاهيم (الشوط الرئيسي شرايا لأبناء القبائل 1 رمز، شوط شرايا لأبناء القبائل (يسمح بالشركاء)، شوط تلاد لأبناء القبائل 1، الشوط الرئيسي شرايا لأبناء القبائل 2 رمز، شوط تلاد لأبناء القبائل 2)، وشوط المهجنات الأصايل.

وأسفرت نتائج شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «لغزيل» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «حظ» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وجاءت في المركز الثالث «بينونه» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الرابع «مصيحه» لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني، وفي المركز الخامس «السعودية» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي.

وفي شوط أصحاب السمو الشيوخ (لقيه - ايذعه) - مجاهيم، ذهبت المراكز الأربعة الأولى على التوالي إلى «رئاسة، مخربة، مسربل، القعودة» لمالكها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وفي المركز الخامس جاءت «الزعامه» لمالكها الأمير سعود فيصل تركي آل سعود.

وفازت بالمركز الأول في «شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل - الوضح»، «هزامة» لمالكها سحمي وقيان حمد الهوامله الدوسري، وفي المركز الثاني «عقايب» لمالكها فالح حبابي ناصر الدوسري، وفي المركز الثالث «الجادل» لمالكها سعيد محمد راشد حرمش المنصوري.

وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، فازت «مسعوده» لمالكها محمد سالم كردوس عبيد العامري بالمركز الأول، أما في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات، فازت بالمركز الأول «العنود» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري.

وسجلت النتائج في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، فوز «الطموح» لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي بالمركز الأول، أما في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات ففازت بالمركز الأول «روز» لمالكها خالد عبيد علي مران المنصوري.

وسجلت النتائج في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، فوز «مسربل» لمالكها محمد سعيد علي المنصوري بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2- محليات، «مصيحه» لمالكها حمدان مصبح عامر حويرب المنصوري.

وحصدت المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 2- مجاهيم، «سليمة» لمالكها محمد صالح مجرن العامري، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 2- محليات، نالت المركز الأول «نو» لمالكها حمد سالم خلفان سنديه المنصوري.

وفازت بالمركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، «الشيخة» لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات فازت بالمركز الأول «صواب» لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، أما في شوط ثنايا المهجنات الأصايل ففازت بالمركز الأول «بصمة» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري.

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