مذكرة تعاون بين النادي البحري ومركز الفجيرة للمغامرات

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

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وقع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، مذكرة تعاون وتفاهم مع مركز الفجيرة للمغامرات، هدفها تعزيز التعاون والشراكة في دعم الأنشطة والفعاليات البحرية ذات طابع المغامرة وروح التحدي مثل رياضة الغوص وركوب الأمواج فضلاً عن الرياضات المجتمعية والتراثية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بنادي الفجيرة البحري، بحضور أحمد إبراهيم الرئيس التنفيذي، وعمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وعبدالله علي الظنحاني مشرف الأنشطة البحرية، ووفقاً للمذكرة ستتم المشاركة في أنشطة وفعاليات مشتركة تخدم القطاع الرياضي في الفجيرة، كما سيكون بإمكان منتسبي الطرفين التمتع بالمزايا التي يمتلكها كل طرف فضلاً إلى تبادل الخبرات.

وأكد أحمد إبراهيم أن علاقات التعاون والشراكة قائمة بين كافة قطاعات الفجيرة لاسيما عند استضافة كبرى البطولات والأحداث العالمية، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح المنشود وعكس الوجه المشرق لدولة الإمارات والفجيرة على وجه الخصوص، مؤكداً حرص النادي البحري برئاسة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي على دعم جهود التعاون والمساهمة في تعزيز أنشطة مركز الفجيرة للمغامرات الذي تم إشهاره 2017 وتحقيق التطلعات المرجوة، معرباً عن شكره إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه ورعايته الكريمة للقطاع الرياضي بالإمارة.

بدوره قدم عمرو زين الدين شكره لأسرة النادي البحري على التجاوب والتعاون المستمر والذي من شأنه أن يسهم في ازدهار الفعاليات الرياضية بالمنطقة والترويج السياحي «لعروس الساحل الشرقي» ذات الطبيعة الخلابة، كما أثنى على البنية التحتية والإمكانيات الهائلة التي يمتلكها مارينا الفجيرة، فضلاً عن المكانة العالمية على الصعيد البحري عبر تنظيمه العديد من البطولات والفعاليات ذات الصبغة العالمية نال على إثرها ثقة الاتحادات الدولية وأضحى قبلة لكل محبي وعشاق الرياضات البحرية، وأشار إلى أن النادي والمركز يبدآن أولى خطوات التعاون بتنظيم الفعاليات المختلفة.

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