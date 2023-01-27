ينطلق 12 فبراير..إقبال كبير على التسجيل في ماراثون دبي العالمي

المصدر: وام

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بدأ العد التنازلي لانطلاقة ماراثون دبي العالمي المقرر إقامته في 12 فبراير المقبل ، ضمن مبادرات مجلس دبي الرياضي.

ومع اقتراب الموعد لعودة هذا الحدث العالمي الى الأجندة الدولية بدأت الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بدبي بتشجيع العاملين بها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يضم 3 سباقات تشمل السباق الرئيسي للنخبة ومسافته 42.195 كيلو مترا، والسباق الجماهيري ومسافته 10 كيلو مترات، والسباق العائلي "المرح" ومسافته 4 كيلو مترا بمنطقة ام سقيم بدبي .. ومن هذه الهيئات هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، والسوق الحرة بدبي، وخدمة الامين، وجمعية الامارات لرعاية وبر الوالدين، في اطار تحفيز كافة شرائح المجتمع لتبني اسلوب حياة صحي ورياضي.

وأكد سعيد حارب الامين العام لمجس دبي الرياضي الاقتراب من اكتمال كافة الترتيبات لإخراج الحدث في أبهى صورة، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر للجنة المتظمة على ما قدمته من خطوات في اطار التحضير الاخترافي الدبيق للحدث الابرز بالمنطقة .

من جانبه أعرب أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي العالمي عن سعادته بالإقبال المتزايد على التسجيل من المواطنين والمقيمين على حد سواء مؤسسات وهيئات وأفراد ، مشيرا إلى ان هذا الاقبال يكتب شهادة نجاح جديدة للسباق .

وأشار الكمالي إلى انه عقد اجتماعا تنسيقيا مع تلفزيون دبي، وتم الاتفاق خلاله على أن الحدث سيتم نقله على الهواء مباشرة، منوها ان عبد الرحمن امين مدير عام قنوات دبي الرياضية ابدى يجاوبا كبيرا، وقدم كل التسهيلات التي من شأنها ابراز الحدث وخروجه بابهى صورة.

ولفت الكمالي إلى ان السباق سيحظى هذا العام بمشاركة قياسية بسبب الاقبال المتزايد من الجنسين، مشيرا إلى ان التسجيل يتم بشكل يبعث على التفاؤل، على الموقع الاليكتروني الخاص بالخدث – dubaimarathon.org – وان الباب سيظل مفتوحا للتسجيل حتى التاسعة مساء يوم 8 فبراير للحصول على مكان على خط البداية .

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