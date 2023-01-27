ديوكوفيتش يطيح بالأمريكي بول ويلتقي تسيتسيباس في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: وام

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حافظ لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش على سجل نجاحاته في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، واجتاز عقبة الأمريكي تومي بول اليوم ليحجز مكانه في نهائي البطولة للمرة العاشرة.

وفاز ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا بجدارة 7-5 و6-1 و6-2 اليوم في نصف نهائي البطولة ليكون الفوز العاشر له في 10 نسخ خاض فيها الدور نصف النهائي على مدار تاريخ مشاركاته بأستراليا المفتوحة.

وأصبح ديوكوفيتش على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب البطولة للمرة العاشرة؛ علما بأنه يستحوذ على الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ البطولة، برصيد 9 ألقاب.

كما أصبح على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى؛ وهو الرقم الذي يستحوذ عليه الإسباني رافاييل نادال برصيد 22 لقبا مقابل 21 لقبا لديوكوفيتش.

واستغرق ديوكوفيتش المصنف الرابع للبطولة ساعتين و20 دقيقة ليطيح بمنافسه الأمريكي من نصف النهائي ويضرب موعدا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الثالث للبطولة في النهائي.

وكان تسيتسيباس حجز مقعده في النهائي بالتغلب على الروسي كارين خاشانوف 7-6 و6-4 و6-7 و6-3 في المواجهة الأخرى بنصف النهائي.

وتمثل المباراة النهائية مواجهة بين ديوكوفيتش وتسيتسيباس على لقب البطولة وأيضا على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس.

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