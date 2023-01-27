تأهيلية «الجولة العالمية لأساتذة البادل» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل‎، والتي تقام تحت رعاية مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 190 لاعباً من المستوى المتقدم، للمنافسة على 6 بطاقات للمشاركة في الجولة التأهيلية لـ بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل تنس 2023 المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 – 26 فبراير القادم في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

وتتألف هذه البطولة من 6 جولات ستقام في الشارقة ودبي وأبوظبي على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع ابتداءً من اليوم وحتى 12 فبراير المقبل.

وتشمل البطولة 3 فئات هي: البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات، والبطولة المفتوحة لمواطني الإمارات، والبطولة المفتوحة للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تستضيف كل جولة بطولة للرجال وأخرى للسيدات.

وستنطلق البطولة التأهيلية برعاية مجموعة بريد الإمارات في مرحلتها الأولى مع البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات التي ستقام في «بادل أرينا» في الشارقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وسيشارك في التصفيات المخصصة للمقيمين في الإمارات 32 لاعباً اليوم، بينما يقام دور الـ 16 ودور ربع النهائي غداً، وسيكون موعد دور نصف النهائي بعد غداً.

وستنطلق بعد ذلك المرحلة الثانية من البطولة التأهيلية والتي ستخصص لمواطني دولة الإمارات، وسيتم تنظيمها بخروج المغلوب، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 فبراير في أكاديمية البادل العالمية في القوز بدبي. وسيتنافس لاعبو البادل من المستوى المتقدم من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في المرحلة الثالثة يومي 10 و11 فبراير في أبوظبي كريكيت سبورتس هب في ستاد زايد للكريكيت في أبوظبي

وستقام النهائيات في 12 فبراير في مركز أبوظبي للبادل، حيث يحصل كل فريق فائز على البطاقة المؤهلة للعب أمام أفضل لاعبي البادل في العالم في بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل، والتي ستقام في الفترة من 18 إلى 20 فبراير في «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات. ويلي ذلك إجراء القرعة الرئيسية للبطولة الكبرى التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير المقبل في باب النجوم بجزيرة الحديريات بأبوظبي، كما سيحصل كل فريق من المتأهلين الستة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

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