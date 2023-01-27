«دولية دبي للسلة» توقد الشمعة 32 الليلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ32، بمباراتين ويلتقي في السابعة مساءً منتخب الإمارات مع سترونج الفلبيني في ضربة البداية، وتليها مباراة النصر الليبي مع الوحدة السوري،تم تقسيم فرق البطولة التسعة على مجموعتين، وتضم الأولى كلاً من منتخب الإمارات،سترونج الفلبيني، دينامو اللبناني، الوحدة السوري،والنصر الليبي، والثانية كلاً من الرياضي وبيروت من لبنان،سلا المغربي،الأفريقي التونسي، يشرف على تنظيم البطولة اتحاد كرة السلة بالتعاون مع شركتي «بريزما» و«الجيل الجديد».

تم تحديد 8 جوائز للتميز في البطولة وهي أفضل صانع ألعاب، جناح، لاعب ارتكاز، هداف البطولة، هداف 3 نقاط، لاعب شامل، لاعب واعد، مدرب وينال كل منهم ألف دولار مقدمة من الشركات الراعية،. وأعلن قاسم دعدوش مقرر اللجنة الفنية،مشاركة 14 حكماً دولياً في إدارة المباريات من بينهم 4 حكام من خارج الدولة هم رباح نوجيم (لبنان) ووسام زين (سوريا)،وسيف الدوسري (قطر) وطه الحشيدي (اليمن).

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة أن منتخب الإمارات سيحقق مكاسب عدة خلال البطولة باحتكاكه مع فرق عريقة ومدارس مختلفة استعداداً لتصفيات غرب آسيا الشهر المقبل والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشار إلى المسيرة المميزة منذ انطلاقها لأول مرة عام 1989،والخطوات التي اتخذها اتحاد اللعبة للمحافظة على استمراريتها من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مع عدد من القيادات الرياضية الخليجية والعربية والأفريقية والدولية لدعم وتعزيز مكانة البطولة الأبرز في منطقة الشرق الأوسط.

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