«دبي البحري» يطلق فئة جديدة في «كايت سيرف»

المصدر: دبي - البيان

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سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً تنظيمياً جديداً من خلال إطلاق فئة تنافسية هي ألواح أجنحة التزحلق -وينيغ فويل- ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- التي نظمها النادي بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء في جزر دبي يومي السبت والأحد الماضيين وشملت أيضاً فئات هايدروفويل والاستعراض الحر وتوين تيب.

وتقام منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- للمرة السادسة على التوالي ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2022 - 2023 واستمراراً لاهتمام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتطوير الرياضات البحرية منذ تأسسه عام 1988 حيث نظم النادي أول منافسة لرياضة كايت سيرف شهر مارس من عام 2001 عندما أطلق بطولة الاستعراض الحر (كينيغ أوف زي إيير)

واجتذب أول سباق من نوعه عدداً كبيراً من المتسابقين والمتسابقات من محبي هذه الرياضة المستحدثة والتي انتشرت في شواطئ الدولة لملاءمة الظروف وتوفر المعدات مع وجود عدد من المدارس والأكاديميات الأمر الذي شجع مختلف شرائح المجتمع على الإقبال وممارستها.

وتنافس المشاركون والمشاركات على المراكز الأولى في فئتين اثنين الأولى في سباق (الرجال) والثانية لفئة (الإناث) على مسار وكورس واحد وضعته اللجنة الفنية من قبل لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء وكان لافتاً المنظر الجميل والخلاب لألوان الأجنحة التي رسمت لوحة جميلة في شواطئ جزر دبي وزاد من جمال تلك الصور الإثارة والتنافس الذي شد جمهور وزوار المكان.

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