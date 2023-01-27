بطولة «الإمارات للمواي تاي» تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنطلق، اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، التي تقام بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، لمدة ثلاثة أيام، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد، على أهمية البطولة ودورها في تحقيق الإضافة المهمة لأجندة بطولات الاتحاد، مشيداً بالإقبال الكبير من قبل الأندية واللاعبين على المشاركة والتواجد في البطولة من أجل المنافسة على المراتب المتقدمة، ما يؤكد مكانة اللعبة وتطور انتشارها وتوسع قاعدة الممارسين لها، الأمر الذي يمثل مكسباً مهماً لمسيرة الاتحاد وخططه التطويرية المتواصلة.

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