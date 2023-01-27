سباق ربدان لـ «الشراعية 22 قدماً» ينطلق اليوم

المصدر: . (أبوظبي - البيان)

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم الجمعة، سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً، بمشاركة أكثر من 50 محملاً، لمسافة 7 أميال بحرية.

وذلك ضمن روزنامة السباقات التراثية التي ينظمها النادي خلال الموسم، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الاثنين الماضي، وأغلق أمس. وينطلق السباق في الساعة الثالثة عصراً من أعالى جزيرة المصنوعة باتجاه خط النهاية، أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على كورنيش العاصمة أبوظبي. ويعد سباق اليوم، هو الجولة الثانية للمحامل فئة 22 قدماً، وأقيمت الجولة الأولى الأسبوع الماضي، وحملت اسم سباق مهرجان الشيخ زايد

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