البريطانية فاي بطلة مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّجت الفارسة البريطانية فاي محمد علي، بلقب كأس السيدات لمسافة 100 كلم، ضمن مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي أقيم أمس في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 99 فارسة.

وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «بوليون»، لإسطبلات «البراري» ذات التوليد المحلي، بإشراف المدرب سلمان الصابري، مسجلة أعلى سرعة بقرية بوذيب، حيث قطعت المسافة في 3:39:18 ساعات، وبمعدل بلغ 27.73 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساعة.

وحققت المركز الثاني، الفارسة الإسبانية برونا اوماتيل على صهوة «بينيو الكويبي» لإسطبلات «أم 7»، مسجلة 3:41:36 ساعات، وحلت في المركز الثالث الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موستيرت على صهوة «جولد ماك» لإسطبلات النصر 3، في 3:42:12 ساعات.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بتتويج الفائزات، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب، وكيم اليوت مدير مضمار أبوظبي للفروسية.

صدارة

وجاء السباق قوياً وسريعاً في جميع مراحله، وشهد تصدر الفارسة موزة عبدالرحمن المهيري على صهوة «ميل ديل تيموتي» لإسطبلات المغاوير التي تمكنت من توسيع الفارق في المرحلة الثالثة مع بقية الفارسات.

وشهدت المرحلة الأخيرة انطلاقة قوية ومثيرة من ثلاثي الصدارة «فاي، وبرونا، وجيسيكا»، بعد أن فرضن أسلوبهن، حيث انحصرت الصدارة بينهن في الكيلومترات الأخيرة، لتستفيد بطلة السباق من قوة الدفع عند الجواد «بوليون»، وانفردت بالصدارة مسجلة الفوز بكل أريحية.

وسيكون اليوم الجمعة راحة، وتستأنف فعاليات المهرجان، صباح غدٍ السبت، بانطلاق سباق كأس سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 161.9 كيلومتراً، المصنف دولياً بنجمتين، الذي يقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80.30 كلم، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 81.67 كلم، ويقام في اليوم الأخير، بعد غدٍ أيضاً، سباق الشباب والناشئين الدولي، لمسافة 100 كلم، «نجمة واحدة».

شكر

من جانبها، أعربت بطلة السباق، فاي محمد علي، عن بالغ سعادتها، بتحقيق أول فوز في مسيرتها، عبر سباق السيدات، في مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان، مشيرة إلى أن السباق كان قوياً، وشهد سرعات عالية. كما أشادت بالجواد القوي «بوليون»، وقالت إنه استطاع تحقيق اللقب بعد أداء رائع، حيث تمكّن من تعويض فارق نحو 4 دقائق، ليلحق بالمتصدرة، ويتخطى الجميع، ليصل أولاً إلى خط النهاية، بكل أريحية.

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