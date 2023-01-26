تألق «سلهودة» و«مشهورة» و«الإماراتية» في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

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تواصلت منافسات مزاينة الإبل (المحطة الختامية)، في مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، وسط مشاركة واسعة من ملاك الإبل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للفوز بالمراكز الأولى في الأشواط المخصصة للإبل من سن الإيذاع للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح و(مفرودة – حقة) مجاهيم.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في مسابقات مزاينة الإبل، ضمن اليوم الخامس، بحضور العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل، ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

نتائج

وأسفرت نتائج شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «سلهودة» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «بلقيس» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث «عقايب» للشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركز الرابع «سيادة» للشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الخامس «الإماراتية» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي.

وفي شوط أصحاب السمو الشيوخ ( مفرودة – حقة) - مجاهيم، فازت «مشهورة» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «الشايعة» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وفي المركز الثالث «سارة» للأمير عبد الله سلطان ناصر عبد العزيز آل سعود، وفي المركز الرابع «مسكته» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وفي المركز الخامس «السعودية» للأمير عبد الله سلطان ناصر عبد العزيز آل سعود.

وفازت بالمركز الأول في «شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل - الوضح»، «الإماراتية» لمحسن سيف محسن حفيظ المزروعي، تليها «القاصفة» لمحمد علي سعيد الخيارين الهاجري، ثم «رعادة» لبرجس محسن خلف الدوسري.

أشواط إيذاع تلاد لأبناء القبائل

وسجلت النتائج في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، فوز «نيلة» لمبارك حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول، وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل محليات، فازت بالمركز الأول «غير» لعلي سالم عبيد هياي المنصوري.

وسجلت النتائج في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، فوز «وحيدة» لعوض جابر عبد الله كرموت المنهالي، بينما فازت بالمركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2- محليات، «السلع» لخميس ماجد راشد شفيان المنصوري.

وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، فازت «هيافة بن مقرن» لمحمد صالح مجرن العامري بالمركز الأول، وفازت «رسا» لسالم ناصر سالم صقر المنصوري بالمركز الأول بشوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات.

وحصدت المركز الأول في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل 2- مجاهيم، «حدث بن مقرن» لمحمد صالح مجرن العامري، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل 2- محليات، «الشبهانة» لخميس ماجد راشد شفيان المنصوري.

وفازت بالمركز الأول في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، «الحرصة» لمحمد عوض ناجي عيضة المنهالي، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء – محليات نالت «مكيدة» لعبد الله صالح جابر القمدة العامري المركز الأول، في شوط إيذاع المهجنات الأصايل، تصدرت «قيادة» لرامس مسلم مبارك سعيدة الراشدي.

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