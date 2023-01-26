56 دولة في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية للتايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكملت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب الثالثة وبطولة الفجيرة الدولية G2 العاشرة للتايكواندو التحضيرات لاستضافة البطولتين في إمارة الفجيرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 2 وحتى 8 فبراير المقبل بمشاركة 56 دولة من جميع أنحاء العالم.

وستقام البطولتان بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية وإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، حيث ستقام بطولة كأس العرب الثالثة المفتوحة للتايكواندو بالتزامن مع بطولة الفجيرة الدولية العاشرة للتايكواندو، في الفترة ما بين 2 -3 فبراير، وتنطلق المنافسات في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مجمع زايد الرياضي، أما بطولة الفجيرة الدولية العاشرة ستقام في الفترة ما بين 5-8 من نفس الشهر.

حضور

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة مساء الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولات وعبد العزيز بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة وعبد الله السماحي نائب رئيس اللجنة المنظمة ونادر ابوشاويش المدير الفني للبطولة، ورحب الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة، خلال كلمته بالوفود المشاركة قائلاً: نرحب بكم في دولة الإمارات وتحديداً في نادي الفجيرة لاعبين ومدربين وضيوفاً تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو.

وأكد أحمد الزيودي، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده بطولة الفجيرة بنسختها العاشرة قائلاً: نعتز كثيراً أن بطولة الفجيرة الدولية وصلت إلى نسختها العاشرة هذا العام في دلالة واضحة على النجاح المستمر والتطور الكبير الذي تشهده البطولة كل عام بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة.«ونوه إلى أن نادي الفجيرة للفنون القتالية سيحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسه في العام 2013 وذلك على هامش البطولة.

جاهزية

بدوره نقل عبد العزيز بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة تحيات معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وسعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة مؤكداً جاهزية مجمع زايد الرياضي لاستقبال بطولتي العرب والبطولة الدولية لافتاً إلى أن اتحاد التايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية عودوهم على حسن التنظيم ولذلك أتوقع أن تكون النسخة المقبلة ناجحة بكل المقاييس خصوصاً وأنها تتزامن مع مرور 10 أعوام على تكوين نادي الفجيرة للفنون القتالية، وقال بوهندي: عقب نهاية البطولة سيتم إغلاق المجمع لإجراء مزيد من التعديلات والتحسينات على كافة مرافق المجمع وسيعاود العمل في يوليو المقبل، لافتاً إلى وجود خطط استثمارية كبيرة مستقبلاً منها البدء في تشييد الفندق بعد الانتهاء من الخرائط والمخططات إلى جانب حوض السباحة ومرافق استثمارية أخرى سترى النور في المستقبل القريب.

33 لاعباً

بدوره، أعرب نائب رئيس اللجنة المنظمة، عبد الله السماحي عن فخره بالمشاركة الإماراتية في البطولتين، حيث أكد مشاركة 33 لاعباً ولاعبةً ومنهم 18 لاعباً و 15 لاعبة من أغلب الأندية الإماراتية وتحدث قائلاً:» هدفنا من هذه المشاركة تقديم أداء مشرف في المباريات والمنافسة والحصول على الميداليات الملونة والتتويج بالألقاب.

جوانب فنية

من جانبه أكد نادر أبو شاويش، مدير البطولة، أن بطولة كأس العرب، والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، سيشارك بها 722 لاعباً يمثلون 20 دولة من أصل 22 دولة، وهي المشاركة الأعلى من حيث عدد الدول في تاريخ البطولة، إضافة إلى استقطابها نخبة من الأبطال الأولمبيين أمثال صالح الشرباتي، صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو (2020)، والمصري سيف عيسى صاحب الميدالية البرونزية في نفس البطولة.

وأشار أبو شاويش إلى مشاركة 1364 لاعباً ولاعبةً يمثلون 36 دولة في بطولة الفجيرة العاشرة، والمصنفة من عيار النجمتين، حيث سجلت دولة الإمارات الحضور الأعلى بواقع 314 لاعباً ولاعبةً إضافة إلى مشاركة 44 لاعبةً من نادي الفجيرة، الأمر الذي يعكس اهتمام القطاع الرياضي الإماراتي بتعزيز رياضة المرأة الإماراتية وترسيخ الثقافة الرياضية والأنثوية.

وسيعقد على هامش البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي واجتماع تشاوري بين أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات العربية كما سيتم تنظيم دورة للمدربين بالتعاون بين اتحاد الإمارات للتايكواندو والاتحاد العربي ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

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