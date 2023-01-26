شباب الأهلي يستعد لـ «كأس رئيس الدولة للجري»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يكثف فريق ألعاب القوى بنادي شباب الأهلي، استعداداته لخوض بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري للموسم الرياضي 2022-2023، والمقررة في مصفوت غداً السبت، ويسعى الفريق من خلالها إلى الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي. ويدخل الفريق البطولة بمعنويات كبيرة، بعد تحقيقه بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري، قبل أسابيع قليلة.

وكان ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، قد التقى قبل أيام مع مسؤولي فريق ألعاب القوى، لاستعراض نتائج فرق المراحل السنية، مع وضع خطة لخلق جيل من اللاعبين المواطنين، يتمتعون بصفات مهارية عالية، يكونون بمثابة رافد للفريق الأول، وتحديد منظومة تحافظ على استمرار اللاعبين المميزين، وصقل مهاراتهم وتطويرها.

وأكد ماجد سلطان خلال اللقاء، على اهتمام إدارة النادي باللاعبين الموهوبين في مختلف النواحي الدراسية والرياضية، وشدد على تكثيف العمل في الجوانب الفنية والإدارية، وإزالة كل العقبات، حتى تظهر الفرق بالشكل المطلوب، وإجراء عملية التقييم المستمر، أملاً في تحقيق النتائج الإيجابية وإحراز البطولات.

وهنأ ماجد سلطان، الفريق على تحقيقه بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري، وحث الفريق على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، والمنافسة بقوة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري، وأكد على أن النادي يسخر كافة الإمكانات المتاحة، من أجل حصد المزيد من الألقاب خلال الموسم الجاري.

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