محاضرة في دبا الفجيرة حول خطر «التنمر»

المصدر: (دبا - البيان)

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نظمت أكاديمية نادي دبا الفجيرة، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، محاضرة توعوية حول التنمر، وأثره السلبي وخطورته على سلوكيات اللاعبين، ألقى المحاضرة النقيب سعيد عبيد الظنحاني، وتناول مفاهيم التنمر وأنواعه، وطرق الوقاية منه، بهدف الحد من انتشار هذه السلوكيات بين البراعم والناشئين.

وأكد عبد الله علي الظنحاني رئيس لجنة الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، أن أكاديمية شركة دبا لكرة القدم، حريصة على وثقيف اللاعبين بحقوقهم وواجباتهم المرتبطة بالأداء العام في الأكاديمية، ضمن سلسلة مختلف برامج التوعية والتثقيف السنوي، مؤكداً أن التنمر سلوك عدواني غير مرغوب فيه بالمجتمع.

شارك في المحاضرة الطاقم الإداري والفني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وقامت لطيفة خميس العبدولي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاتصال المجتمعي، بتكريم النقيب سعيد عبيد الظنحاني لتعاونه مع النادي.

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