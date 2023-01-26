النسخة الثامنة لـ«طواف الشارقة الدولي» تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم النسخة الثامنة من طواف الشارقة الدولي، بمشاركة 156 دراجاً يمثلون 26 فريقاً ومنتخباً من 19 دولة، ويتنافسون لمسافة 440 كلم تقريباً موزعة على 5 مراحل، آخرها الثلاثاء المقبل بتتويج البطل، ويحضر الحفل عدد كبير من مسؤولي الحركة الرياضية في الدولة واتحاد الإمارات للدراجات والضيوف، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات والجهات الراعية لقمصان الفائزين والشركاء والداعمين للحدث.

وقد وفرت اللجنة العليا المنظمة للطواف كل ضمانات نجاحه، واختارت بعناية مسارات المراحل لتطلع العالم على أهم وأبرز معالم إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وفرت للحدث عدداً من الفعاليات المصاحبة لإمتاع الجمهور، بالإضافة إلى قرية ترفيهية متنوعة في معروضاتها وخدماتها وأجنحتها لإثراء الطواف ترويجياً وسياحياً.

اليوم الأول

يبدأ برنامج اليوم الأول الساعة التاسعة والنصف صباحاً بسباق محلي على هامش الطواف لفئة الشباب تحت 23 سنة ويشارك فيه من الشارقة فرق: الشارقة الرياضي والحمرية وخورفكان الرياضي واتحاد كلباء ودبا الحصن، أما الطواف الثاني فيكون بمشاركة فرق: أبوظبي وشباب الأهلي وشرطة دبي والشعفار جميرا وتورك والوثبة وياسي، وبعده ينطلق الساعة 10:15 صباحاً سباق محلي آخر للمعاقين «ضد الساعة» وسيتم تتويج أبطال كل سباق بعد انتهائه مباشرة، أما سباق المرحلة الأولى للطواف، فينطلق الساعة الثانية ظهراً، من أمام مصرف الشارقة الإسلامي ومسافته 8،9 كلم، ويمر خلال مساره المتسابقون على شاطئ الممزر وبحيرة خالد وجزيرة مريم ومركز إكسبو الشارقة وغرفة التجارة والصناعة ومربى الشارقة للأحياء المائية، وينتهي من حيث بدأ عند مصرف الشارقة الإسلامي، ليتم في الساعة الرابعة عصراً تتويج الفائزين بالمرحلة.

وستنطلق المرحلة الثانية للطواف «المدينة الجامعية»، غداً في تمام الساعة 11:00 صباحاً لمسافة 130،7 كلم، وتبدأ من أمام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وتنتهي في منتجع واحة البداير، وبعد غداً تنطلق المرحلة الثالثة «جزيرة العلم» الساعة 11:00 صباحا لمسافة 117،8 كلم، وتبدأ من جزيرة العلم في دبا الحصن وتنتهي في نادي سيدات وادي الحلو.

أما المرحلة الرابعة «واجهة كلباء المائية» فستنطلق الاثنين المقبل في تمام الساعة 10:00 صباحاً لمسافة 110،2 كلم، من أمام الواجهة المائية في مدينة كلباء، وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان.

وستكون المرحلة الخامسة والأخيرة «سفاري الشارقة» يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9:00 صباحاً لمسافة 72،3 كلم، وتبدأ من سفاري الشارقة وتنتهي عند مسجد النور على كورنيش بحيرة خالد بالشارقة.

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