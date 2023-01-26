البريطاني جونز بطل «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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سطر اللاعب البريطاني جو جونز اسمه في سجلات النسخة الأولى ببطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي استضافها نادي الإمارات للغولف، بتنظيم هيرو دبي ديزرت كلاسيك وشركة فالكون وشركائها، واتحاد الإمارات للغولف. وشهدت البطولة منافسات قوية على مدار يومين، تمكن في نهاية المطاف جو جونز من التتويج بالكأس محققاً 143 نقطة، وحل أدريان لارسون في المركز الثاني، ثم جاء فيكتور كوفود في المركز الثالث على منصة التتويج.

توج الفائزون الأسطورة الأسكتلندية ستيفن جالاتشر، الفائز بنسختين لبطولة دبي ديزرت كلاسيك 2013 و2014، وكأس جونيور رايدر، وسيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك ووليد العطار، المستشار الأول للرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وأكرم سكيك المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف.

فخر

من جانبه، قال جو جونز: «فخور بحصولي على لقب البطولة الافتتاحية، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتنا، إلا أنها شكلت فرصة رائعة لي والمواهب الشابة في لعبة الغولف للمنافسة على الملعب نفسه التي تشهد لقاء أبرز اللاعبين المحترفين الشباب، كما أتطلع إلى تحقيق المزيد من البطولات في المستقبل».

بدوره قال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك: «إنها الطريقة الأمثل لافتتاح بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، مع عروض استثنائية ومنافسة قوية شهدتها النسخة الأولى، بمشاركة نخبة من نجوم الغولف الشباب وتقديم أداء مذهل على مدار يومين، فضلاً عن مشاهدة مهارات فذة، ولاعبين يبشرون بمستقبل واعد في رياضة الغولف. إنها مجرد بداية رحلتنا في صنع أبطال المستقبل، ونتطلع إلى استضافة نسخة أخرى في عام 2024».

شارك في البطولة 66 لاعباً ولاعبة تحت 18 سنة، وصمم مسار البطولة ليتضمن 36 حفرة بمعدل 9 ضربات كحد أقصى.

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