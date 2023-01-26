الفريق المصري يتألق في «دولية الصالات للصم»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تتواصل منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم، التي تقام برعاية من ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على ملاعب الشركة بمدينة الظنة، وشهدت مباريات أمس، فوز فريق الصم المصري على نادي الصم بالرياض بستة أهداف نظيفة، أحرز أهدف الفائز رضا الهنداوي ومحمد السيد «هدفان»، وهدف لكل من إسلام علاء، وأحمد محسن.

وفي مباريات المجموعة الثانية فاز دوسلدورف الألماني على الإدماج المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، أحرز أهداف الفائز توبياس بورج «هاتريك» وهدف لكل من: فاند باشير، واندرياس فيش، فيما أحرز هدف المغرب اللاعب أسامة ضاحي.

من ناحيته أشاد الدكتور محمد عبد الستار مدير إدارة مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة المصرية، رئيس الوفد المصري المشارك في منافسات البطولة بالتنظيم المميز، مؤكداً أن الأمر ليس جديداً على الإمارات هذا التنظيم المبهر.

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