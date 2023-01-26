مباراتان في كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تستأنف عصر اليوم، بملاعب نادي غنتوت مباريات بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية الثالثة للبولو «بمستوى 4 ـ 6 هاند كاب»، والمقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بمشاركة 8 فرق، والتي تستمر منافساتها حتى الخامس من فبراير المقبل، حيث تشهد جولة اليوم الثالثة من مباريات الدور التمهيدي والثانية لفرق المجموعة الثانية التي يكون عنوانها البحث عن الصدارة أو تعويض خسارة الجولة الافتتاحية.

وتبدأ مباريات الجولة بعد ظهر اليوم بلقاء البحث عن الصدارة بلقاء ساخن ومثير يجمع بين فريقي انكورا بولو المتصدر مع فريق أبوظبي بولو الوصيف بفارق هدف واحد بين فريقي قمة المجموعة الأولى بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية، وتعقبها مباراة فريق غنتوت بولو مع فريق أنينغسلي بارك بولو، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز الأول بهدف البقاء في المنافسة والتأهل للمربع الذهبي.

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