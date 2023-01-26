اللاعبات الـ10 الأوائل عالمياً يتنافسن في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تسجل بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات رقماً غير مسبوق في تاريخها، حيث تشهد النسخة 23 مشاركة 19 لاعبة من بين المصنفات في المراكز الـ20 الأولى عالمياً، من بينهن أفضل 10 مصنفات في المراكز الأولى عالمياً.

وتقام بطولة السيدات، التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار بين 19 و25 فبراير المقبل، ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، وتليها منافسات النسخة 31 لبطولة الرجال بين 26 فبراير و4 مارس.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك والتونسية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً، والأمريكية جيسيكا بيغولا، والفرنسية كارولين غارسيا المصنفتين الثالثة والرابعة عالمياً، البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الخامسة، اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السادسة، الأمريكية كوكو غوف المصنفة السابعة، والمصنفة الثامنة عالمياً الروسية داريا كاساتكينا ووصيفة دورة العام الماضي في دبي، الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة التاسعة عالمياً، والسويسرية بليندا بينتشيتش حاملة لقب 2019.

وتضم القائمة أيضاً 19 لاعبة من بين المصنفات في المراكز الـ20 الأولى عالمياً، إذ تعود اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو (المصنفة17) للدفاع عن لقبها، الذي حققته العام الماضي، فيما لا تغيب عن هذه القائمة إلا الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 12 بداعي الإصابة، وتضم القائمة الأمريكية دانيال كولينز المصنفة 11، ومواطنتها ماديسون كيز المصنفة 13، البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنفة 14 عالمياً، التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 15 وحاملة لقب نسخة 2013، الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 16، الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 18 عالميا، الأستونية أنيت كونتافيت، المصنفة 19، الإيطالية مارتينا تريفيسان المصنفة 20.

وسيكون الصراع على اللقب قوياً للغاية بين أفضل المصنفات في العالم، وفي مقدمتهن شفيونتيك (21 عاماً)، التي تتطلع لتحقيق لقبها الأول في دبي، بعد أن اختتمت عام 2022 في صدارة لاعبات التنس المحترفات؛ حيث حصدت لقبي فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، وأمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) ثاني ورابع بطولات «جراند سلام» الـ4 الكبرى.

كما تتطلع أُنس جابر، التي تتمتع بشعبية واسعة في البطولة في أن تصبح أول لاعبة عربية تحقق لقب البطولة، بعد أصبحت أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، عندما تأهلت لنهائي بطولتي إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، وأمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، وهي اللاعبة الأفريقية الأولى في التاريخ، التي تحقق المركز الثاني في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.

وقال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «مشاركة 19 لاعبة من أفضل المصنفات الـ20 عالمياً يؤكد النجاح الكبير والسمعة الطيبة، التي حققتها بطولة سوق دبي الحرة على مدار 22 نسخة ماضية، والمكانة المتميزة، التي تحظى بها في قلوب نجمات التنس، ما يدفعنا لنجعل كل نسخة جديدة أفضل من البطولات السابقة».

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