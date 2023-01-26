فريق «الإمارات القابضة» يشارك في طواف الإمارات للسيدات 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاركته في النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات.

وتقام النسخة الأولى من سباق طواف الإمارات للسيدات في الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل، وتبلغ المسافة الإجمالية للطواف 468 كم، وتتكون من 4 مراحل؛ المرحلة الأولى: ميناء راشد - ميناء دبي (109 كم)، المرحلة الثانية: حصن الظفرة - المرفأ (133 كم)، المرحلة الثالثة: استاد هزاع بن زايد - جبل حفيت (107 كم)، المرحلة الرابعة: أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية - كاسر الأمواج أبوظبي (119 كم)، وسترتدي عضوات فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية القمصان الرسمية الجديدة للسباق، والتي تماثل ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

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