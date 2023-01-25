انطلاق منافسات كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور 30 يناير

المصدر: وام

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أعلنت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إقامة منافسات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور ( بطولة فخر الأجيال سابقاً ) بميدان المركز في منطقة الروية خلال الفترة من 30 يناير الجاري إلى 15 فبراير المقبل .

وتعد هذه البطولة واحدة من أهم وأضخم البطولات للصيد بالصقور على مستوى الدولة والمنطقة نظرًا لارتفاع مستوى الصقارين المشاركين، بالإضافة إلى قيمة جوائز البطولة التي تصل إلى 23 مليون درهم .

ويقام الكأس بمشاركة أكثر من 3000 طير وما يزيد على 700 صقار وبمجموع 100 شوط بعدد 20 شوطا لفئة الشيوخ و28 شوطا لفئة العامة مفتوح و28 شوطا لفئة العامة ملاك و10 أشواط لفئة الحرار والشواهين و8 أشواط لفئة الناشئين و4 أشواط للنخبة، 2 شوط للكأس حيث تتأهل الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في أشواط الرموز والأشواط الرئيسية للمنافسة ضمن أشواط النخبة التي تنطلق في الـ 14 من فبراير المقبل التي تسبق أشواط الكأس لفئات (الشيوخ – العامة مفتوح) (جرناس) – وفئة العامة ملاك) (فرخ وجرناس) وأشواط الكأس لفئة الشيوخ والعامة مفتوح (فرخ) حيث تم تخصيص مليون درهم لكأس الشيوخ ومثلها لكأس العامة مفتوح المشاركة في أشواط الكأس في اليوم الختامي للحدث.

وقال راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث : " نحن على أتم الاستعداد لانطلاقة أكبر بطولات فزاع للصيد بالصقور وأعزها على قلوب الجميع لا سيما وأنها تحمل مسمّاها الجديد " كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور" ومن هذا المنطلق يبذل المركز جهود مضاعفة من أجل إخراج هذه البطولة بالشكل الذي يليق باسمها ومكانتها.

وأضاف : " رسالتنا وهدفنا هو الحفاظ على تراثنا الوطني الأصيل ورياضة الصيد بالصقور واحدة من رموز تراثنا لذلك تلقى الاهتمام من الجميع، مؤكدا أن النجاحات التي تحققها بطولات فزاع على أرض الواقع هي دليل نجاح المركز في هدفه بالحفاظ على التراث واستدامته، والسعي نحو غرسه وانتشاره بين عيالنا".

وانتهت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور من مختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالكأس وإدخال أحدث التقنيات والأساليب في تنظيم الحدث ودعم الصقارين المشاركين وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وذلك مع الإقبال المتزايد عاماً بعد عام على المشاركة في هذه البطولة من داخل وخارج الدولة.

من جانبه قال دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة : “ إن الميدان بأتم الجاهزية لانطلاق البطولة التي تحمل اسم يسعى الجميع لشرف المشاركة فيها نظرًا لما تحمله من معاني معنوية للصقارين الذين سيسطرون أسماءهم من ذهب في سجل هذا الكأس الغالي”.

وأكد أن وصول عدد الطيور إلى 3880 طيرا والصقارين لـ 770، له دلالات كبيرة على حجم أهمية الحدث وتوقع بأن تكون الإثارة حاضرة في كل الأشواط مع وصول قيمة الجوائز لهذا الرقم الكبير.

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