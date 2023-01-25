الشارقة بطلاً لدوري رديف كرة الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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توج الشارقة بطلاً لدوري الرديف لكرة قدم الصالات بعد فوزه على ضيفه اتحاد كلباء 3 ـ 2 في إياب مرحلة (البلاي أوف) وكان الشارقة فاز في الذهاب 3 ـ 1، وتمت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبدالله محمد العجلة رئيس شركة الكرة في نادي الشارقة، وعمر بن حنيفة رئيس لجنة التسيير في نادي اتحاد كلباء وسعيد العاجل الخبير الرياضي وعضو لجنة التسيير، وشهاب العوضي الأمين العام للجنة كرة الصالات، وعبدالله الدرمكي الأمين العام للجنة التسيير في نادي الاتحاد كلباء، وعمران الجسمي عضو إدارة الشركة ومشرف اللعبة وخليفة الحمادي مدير الفريق وفيصل عبدالله محمد إداري الفريق.

وتسلم لاعبو الشارقة درع الدوري والميداليات الذهبية ومكافأة مالية بلغت 100 ألف درهم، فيما نال لاعبو اتحاد كلباء الميداليات الفضية، واحتفل لاعبو الشارقة بالإنجاز الأول للنادي في كرة الصالات على ملعبهم في صالة النادي بمنطقة سمنان وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

وفي تفاصيل المباراة تقدم كلباء بهدف السبق عن طريق عبيد البلوشي وأدرك راشد الهنائي التعادل للشارقة في الثواني الأخيرة للشوط الأول، وأضاف ليوناردو جويدا الهدف الثاني للشارقة، ورد عليه حمد الزعابي بالتعادل 2 ـ 2 وتم الاحتكام للأشواط الإضافية ونجح الشارقة في حسم المواجهة لمصلحته عن طريق نجمه المتألق راشد الهنائي.

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