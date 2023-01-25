ختام بطولة القائد العام للدراجات الهوائية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس ختام بطولة القائد العام للدراجات الهوائية بنسختها الثالثة، التي أقيمت على طريق الشارقة - نزوى، لمسافة «40» كيلومتراً، بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بمشاركة 31 متسابقاً من مختلف إدارات القيادة.

حضر البطولة المقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وعدد من المدربين والإداريين بنادي شرطة الشارقة.

اهتمام

وأكد اللواء الشامسي على اهتمام شرطة الشارقة بتحفيز الرياضيين من منتسبي القيادة بممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية المختلفة باعتبارها أسلوب حياة متجدد، وحرصها على تنظيم البطولات الرياضية وفق أجندة سنوية، بهدف رفع اللياقة البدنية لرجل الشرطة والوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، وتعزيز جودة الحياة الصحية والرياضية في المجتمع.

كما توج قائد عام شرطة الشارقة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل على المركز الأول الشرطي أول حسن الحمادي، بزمن وقدره ساعة و5 دقائق و54 ثانية و9 أجزاء من الثانية، وجاء في المركز الثاني عريف بدر صالح الكعبي، بزمن وقدره ساعة و8 دقائق و8 ثوان و4 أجزاء من الثانية، وبذات التوقيت حــل النقيب عمر محمد النقبي بالمركز الثالث.

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