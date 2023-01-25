«الموارد البشرية» و«المهام الخاصة» يحلقان بـ «طائرة شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق قطاع الموارد البشرية «رجال» وقطاع المهام الخاصة «سيدات» بالمراكز الأولى في بطولتي كرة الطائرة ضمن درع القائد العام للتفوق الرياضي للألعاب الرياضية للموسم الرياضي 2022-2023 والتي نظمهما مركز التربية الرياضية الشرطية في جامعة زايد بأبوظبي. كما حصل فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثاني بالنسبة لبطولة الرجال، فيما حاز قطاع المهام الخاصة المركز الثالث، وبالنسبة للسيدات حصل فريق قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني وحصل فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثالث.

وكرم العميد عثمان حاجي خوري مدير إدارة البعثات بشرطة أبوظبي الفرق الفائزة رجال، مشيداً بالمستويات المتميزة في البطولة والروح العالية التي سادت كل الفرق على مدار البطولة، متمنياً كل التوفيق لجميع المشاركين في البطولات المقبلة.

كما كرم العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي الفرق المتوجة للسيدات بالمراكز الأولى، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية وتطويرها بتخصيص بطولات رياضية متنوعة بين صفوف المنتسبات، وتم تسليم درعين لجامعة زايد وجوائز لأفضل اللاعبين واللاعبات في البطولتين التي شهدت تنافساً كبيراً وأبرزت المستويات والمهارات الرياضية المتميزة لمختلف المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز