الذئاب تتخطى بنجاش في كأس البولو الفضي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت مباريات اليوم الثاني من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023 مباراتين ساخنتين، حيث تخطى فريق ذئاب دبي كافو منافسه فريق بنجاش بنتيجة 14 مقابل 8 أهداف في مباراة سيطر فيها الذئاب على مجريات اللعب، وفي الثانية، خطف فريق «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم من فريق الإمارات فوزاً صعباً وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي تابعتها من خارج حدود الملعب سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بنتيجة 10 أهداف مقابل 9 أهداف لفريق الإمارات.

وستقام بعد غدٍ السبت مباراتين، حيث يلتقي في الأولى فريق إيه إم مع فريق الذئاب، وفي الثانية فريق الحبتور مع بنجاش، بينما يستريح فريق الإمارات ليعيد ترتيب أوراقه، حيث من المقرر أن يواجه فريق بنجاش يوم الخميس المقبل الثاني من فبراير.

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