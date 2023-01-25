اليد ينظم دورة لحكام اللعبة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق غداً، ولغاية 29 الجاري، دورة دراسات لحكام كرة اليد، تنظمها لجنة الحكام في الاتحاد، برئاسة نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، عبد السلام ربيع المحيربي، وبمتابعة المحاضر الدولي ياسر سليم سكرتير لجنة الحكام.

وأكد المحيربي أن هذه الدورة، التي يتم تنظيمها بمقر الاتحاد، مفتوحة لجميع الحكام العاملين بالاتحاد، والعاملين بالدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مشاركة الراغبين بدخول سلك التحكيم من اللاعبين القدامى، تأتي وفق حرص اللجنة على إطلاع قضاة ملاعب لعبة الأقوياء، على كل ما هو جديد في عالم وقوانين اللعبة، والتي تشهد التطور المنشود، كما نحرص على الوقوف على مسيرة قضاة ملاعبنا خلال الموسم، لتعزيز الإيجابيات، وتفادي بعض السلبيات، إن وجدت، وموجهاً في ختام حديثة الشكر للأندية والقائمين على رياضة اليد، لتعاونهم البناء، والذي يسهم في إنجاح موسمنا.

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