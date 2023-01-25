المر يوجه بتحفيز اللاعبين المواطنين في كأس رئيس الدولة للجري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بتحفيز اللاعبين المواطنين في المراكز الثلاثة الأولى ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري المقررة في مصفوت بعد غد السبت.

كما وجه بتكريم مماثل لمدربي اللاعبين المواطنين في 4 فئات للذكور والإناث في العموم وشباب وشابات وناشئين وناشئات وأشبال بنين وبنات، ليكون التحفيز حسب المراكز التي سيتم تحقيقها في البطولة.

وتندرج المبادرة ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد لصناعة أبطال إماراتيين قادرين على المنافسة الدولية، ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتصميم خطط واعدة تستهدف التطور الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية المختلفة.

وتنطلق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري عند الثانية بعد الظهر بعد غد السبت، وتتابع اللجان المعنية ترتيبات الإعداد لانطلاق الحدث البارز، لتعزيز استدامة النجاح الذي حققته المسابقات المختلفة التي تم تنظيمها في الفترة السابقة، ضمن الجهود التي تستهدف ترسيخ الأهداف التي تمهد الطريق لتحقيق الإنجازات الوطنية في شتى المجالات، والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز