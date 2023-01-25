«الشارقة للمرأة» يتألق في دوري الطائرة

المصدر: الشارقة - البيان

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سجل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للكرة الطائرة، انطلاقة مبشرة في بداية مشوار الدوري العام للسيدات للموسم الرياضي الحالي، والذي ينظمه اتحاد الإمارات للكرة الطائرة. وبعد أداء مميز، فاز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للكرة الطائرة على نظيره أبوظبي سبايكرز بثلاثة أشواط دون رد، وبواقع «25 ـ 10 و25 ـ 10 و25 ـ 20»، وفي المباراة الثانية، فاز فريق الشارقة الرياضي للمرأة للكرة الطائرة فرع المنطقة الشرقية على نظيره اسبيريا بثلاثة أشواط دون رد، وبواقع «25 ـ 22 و25 ـ 16 و25 ـ 11»، في المباراة التي احتضنتها صالة النادي في الشارقة.

ومثلت نادي الشارقة، اللاعبات، علياء ناصر وندوة وسيم ومنى عباس ولطيفة الكعبي وكوثر قبابي وفاطمة ثابت، وريام السويدي وعائشة عبدالله وأمينة مال الله ونتاليا ماريا وكارينا بيتشوك وزهرة جلال وميرلي ماريا وأسماء أحمد وبدور يوسف ونورة يوسف ومزون أحمد ونوال حسن وسارة محمد مراد وسارة محمد خليفة واريجا حسن وحليمة خميس وفاطمة محمد ودرية آدم وآيات اغبش وباسيلين وماربيت لارا وعائشة محمد خليفة.

من جهتها، عبرت فاطمة العليلي، رئيس قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، عن ارتياحها للبداية القوية لفريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للكرة الطائرة في انطلاقة الدوري العام، مشيدة بعطاء اللاعبات، وبكفاءة الجهازين الفني والإداري، مشددة على أن الفوز في بداية بطولة بحجم وأهمية الدوري العام، ستكون له انعكاسات إيجابية عدة.

ولفتت العليلي إلى أن فريق النادي لن يكون صيداً سهلاً في بطولة الدوري العام، رغم قوة المنافسة، مشددة على أن فريق النادي يخوض تحدي الدوري العام بعدما خاض برنامج إعداد اشتمل على محطات مهمة عدة.

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