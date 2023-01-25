الإمارات تستضيف عربية سباعيات الرجبي للمرة الأولى

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تستضيف الإمارات النسخة الثامنة من البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال، والثالثة للسيدات للمرة الأولى، يومي 18 و19 فبراير المقبل على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 9 منتخبات لفئة الرجال، هي: الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والسعودية والأردن وفلسطين والسودان، و6 منتخبات في فئة السيدات، هي: الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن.

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وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، عن سعادته بإقامة البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات بدولة الإمارات للمرة الأولى، مرحباً بكل المنتخبات العربية على أرض الإمارات، دولة التسامح والتعايش، متمنياً أن تخرج البطولة في أفضل صورها بما يخدم التطلعات للارتقاء باللعبة.

انتشار اللعبة

وعن سر عدم استضافة الإمارات للبطولة على مدى 7 دورات سابقة، قال قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي: «حرصنا على منح الأشقاء بمختلف الدول العربية فرصة الاستضافة خلال النسخ المختلفة، كما سعى الاتحاد لدعم انتشار اللعبة في بلدانهم، وتكوين قاعدة قوية من ممارسي اللعبة، بما يدعم أهدافنا في الارتقاء باللعبة وتطورها، وحينما نضجت اللعبة عربياً وتحققت أهدافنا رأينا أن تكون الإمارات محطة لاستضافة النسخة المقبلة، مع توفير كل الإمكانات اللوجستية والفنية والإدارية لإنجاحها. ونشكر إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف على دعم الاستضافة وإقامة البطولة على ملاعبهم، وهذا ليس بغريب على أبناء زايد الخير».

وأضاف الظالعي: «سوف تعقد جمعية عمومية للاتحاد العربي للرجبي على هامش استضافة البطولة العربية مساء يوم الجمعة 17 فبراير، بحضور ممثلي الاتحادات المشاركة بالبطولة، وقد تم توجيه الدعوة لممثلي الاتحادات غير المشاركة بالبطولة لحضور اجتماع العمومية، حيث سيتم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بتطور اللعبة والنهوض بها على المستويين العربي والقاري».

استعدادات مكثفة

بدوره، قال محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي: «إن الاتحاد يعمل حالياً على استكمال الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للرجبي لضمان النجاح الكامل، وأن تكون بطولة مميزة بمشاركة العدد الأكبر من الدول مقارنة بالبطولات السابقة، كما أن اتحاد الإمارات للرجبي سبق له تنظيم العديد من البطولات الآسيوية والدولية بمستوى عالٍ، حيث نأمل أن تكون هذه البطولة هي الأفضل بإذن الله».

تفقد الملاعب

ومن المقرر أن تقوم لجنة برئاسة حمدان سليمان، مدير عام الاتحاد العربي للرجبي، بزيارة إلى مدينة العين اليوم لتفقد الملاعب التي ستقام عليها المنافسات، وتفقد أماكن إقامة الوفود المشاركة، والاطمئنان على كل التجهيزات الإدارية واللوجستية لضمان أن تخرج الاستضافة في أفضل صورة لها، كما تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بوصول المنتخبات والوفود المشاركة، كما يواصل منتخب الإمارات تدريباته القوية من أجل المشاركة المتميزة في تلك البطولة.

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