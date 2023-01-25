«إينوك» و«دلسكو».. الذراع الأقوى في الدورة الرياضية العمالية

المصدر: دبي - البيان

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فاز لاعبا شركتي «إينوك» و«دلسكو» بلقب بطولة مصارعة الذراعين، التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، والتي تقام على مختلف الملاعب في دبي حتى 31 مارس المقبل وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة.

وتوج اللاعب داتون اودور من شركة إينوك بالميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في وزن تحت 80 كيلوغراماً، حيث تغلب على اللاعب هابي أوغستي من شركة دلسكو الذي حل في المركز الثاني، فيما فاز اللاعب ناثان موثالي من شركة «دلسكو» بالمركز الأول في الوزن الثقيل فوق 80 كيلوغراماً بعد تغلبه على أليكس شيانغو من شركة إينوك، وفي الوزن المتوسط فاز أشوين فينود من شركة إينوك بالمركز الأول، تلاه اللاعب جيفت برينيا من شركة دلسكو.

مشاركة

وشارك في بطولة مصارعة الذراعين أكثر من 150 لاعباً تنافسوا على ملاعب دلسكو أرينا في منطقة القوز، وقام عبدالله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وممثل عن مجلس دبي الرياضي، بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام فعاليات اليوغا يوم الأحد 5 فبراير في منشآت دي بي ورلد بمنطقة جبل علي، وتنطلق بطولة الكبادي بتاريخ 12 فبراير في منطقة القرهود، وتقام منافسات بطولة كرة السلة يوم 19 فبراير في ملاعب دلسكو بمنطقة القوز وتستمر حتى يوم 26 فبراير، وتقام منافسات بطولة السباحة يوم 12 مارس في نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، وتنطلق بطولة الكريكت الثانية يوم 23 مارس في ملعب نزل للكريكت بميناء جبل.

تنظيم

ويتم تنظيم منافسات الدورة الرياضية العمالية الأحد من كل أسبوع في 6 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وجائزة تقدير.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

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