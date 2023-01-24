انكورا يهزم أنينغسلي في كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: دبي - البيان

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ضمن منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية الثالثة للبولو «بمستوى 4-6 هاند كاب»، والمقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملاعب نادي غنتوت وبمشاركة 8 فرق، أسفرت نتائج الجولة الأولى، عن فوز فريقي انكورا على فريق أنينغسلي بارك بنتيجة 10/ 8 ليقف في صدارة المجموعة الأولى بفارق هدف عن فريق أبوظبي، الذي حقق الفوز بدوره على فريق غنتوت بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية.

وتستأنف مباريات البطولة عصر اليوم، حيث يلتقي في المباراة الأولى ضمن مباريات المجموعة الثانية فريق بهانسلي مع فريق لامار في تمام الساعة الثانية و45 دقيقة،، وفي المباراة الثانية وعند الرابعة والربع يتقابل فريق بن دري بولو مع فريق ساريسا بولو.

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