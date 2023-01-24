«العفريت» يتوج أبطال الشطرنج السريع بالعين

المصدر: دبي - البيان

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توج المستشار يوسف العفريت الكويتي عضو مجلس الإدارة والأمين المالي بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أبطال الشطرنج السريع بمهرجان شتاء العين للشطرنج، بحضور هشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، وحقق المهرجان نجاحاً كبيراً ومشاركة قياسية من لاعبات ولاعبي 15 دولة على مستوى العالم، وتولى خلالها رئاسة حكام بطولة الشطرنج السريع الحكم الاتحادي المصري أحمد عادل وعاونه الحكم الوطني أحمد الهاملي

من جهته، ثمن العفريت دعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة في أبوظبي في مختلف الألعاب، وكذلك حرص مجلس إدارة النادي على نشر رياضة الأذكياء بين مختلف شرائح وفئات المجتمع العيناوي خاصة أن مدينة العين هي عاصمة الشطرنج في قارة أسيا.

أقيمت منافسات بطولة الشطرنج السريع من 9 جولات وفقاً للنظام السويسري وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 10 دقائق للمباراة مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة من بداية المباراة وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع.

تصدر الترتيب الدولي الإماراتي أحمد الرميثي 8.5 نقاط متقدماً بفارق نقطة كاملة عن الدولي المصري سمير رامز والفلبيني سانتياجو ريجي 7 نقاط، وحصدت الإماراتية أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة بينما توج الإماراتي غيث النعيمي بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وفازت زينب المعمري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية.

كما فاز أحمد يونس بجائزة أفضل لاعب عيناوي، بينما فازت موزة الشامسي بجائزة أفضل لاعبة عيناوية، وحصد عبدالله سعيد البلوشي جائزة أفضل مبتديء بينما فاز سلامة ماجد بجائزة أفضل مبتدئة

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