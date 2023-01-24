ماراثون الـ 25 يحتقل بيوبيل جامعة الشارقة الفضي

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلاقاً من دورها المجتمعي الهادف لخدمة المجتمع في كل المجالات، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ضمن احتفالاتها باليوبيل الفضي، أطلقت جامعة الشارقة ماراثون الـ 25 المفتوح للمجتمع الجامعي والمحلي، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع مكتب الاستدامة بهدف نشر الوعي بأهمية الرياضة في حياة الإنسان.

حضر إطلاق الماراثون الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والأفرع، وماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب، وصلاح طاهر العامري، رئيس قسم النشاط الرياضي.

ويأتي الماراثون كإحدى وسائل الجامعة بتنمية العادات الصحية ونشر ثقافة الوعي بأهمية الرياضة في مختلف أنواعها، والفوائد التي تعود على صحة الإنسان الذهنية والنفسية والجسدية، وكذلك إبراز دور الرياضة في الوقاية من العديد من الأمراض والمحافظة على صحة الإنسان في مختلف مراحل الحياة.

وشارك في الماراثون عدد كبير من أسرة جامعة الشارقة وطلبة عدد من المدارس في إمارة الشارقة وأفراد المجتمع، وتضمن الماراثون 5 فئات وهي: فئة ذوي الهمم على الكراسي المستخدمة يدوياً لمسافة 1000متر، وفئة النساء من جميع الأعمار مع الأطفال حتى عمر 15 سنة لمسافة 1100 متر، وفئة الرجال 50 سنة وما فوق لمسافة 2000 متر، وفئة الرجال من 31 حتى 49 سنة لمسافة 2500 متر، وفئة الشباب من 16 حتى 30 سنة لمسافة 3000 متر.

وفي نهاية الماراثون كرمت الدكتورة أمينة المرزوقي، والأستاذ الدكتور عيد كنعان الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى عن كل فئة بجوائز مالية وعينية، كما سلمت دروع تذكارية للداعمين من المؤسسات المحلية وإدارات الجامعة وهي: إدارة المدينة الجامعية، وشرطة المدينة الجامعية، والمركز الإعلامي بالجامعة، ومكتب الاستدامة، وإدارة المنشآت والمرافق والتخطيط، وإدارة الخدمات، وإدارة المشتريات، ومستشفى برجيل، ومستشفى عجمان التخصصي العام، ومركز سيباميد، والمدرسة الأهلية الخيرية فرع القادسية/2، وإسعاف المدينة الجامعية، وكادر المجمع الرياضي بعمادة شؤون الطالبات بقيادة الأستاذة ليلى الخالدي على دورهم في تحفيز الطالبات والنساء للمشاركة في الأنشطة الرياضية.

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