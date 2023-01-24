فاطمة بنت هزاع: مشاركة المرأة الإماراتية في طواف الإمارات للسيدات مصدر فخر للجميع

المصدر: وام

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أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن مشاركة المرأة الإماراتية لأول مرة إلى جانب نخبة الرياضيات العالميات في طواف الإمارات للسيدات خلال الفترة من 9 - 12 فبراير المقبل، تشكل مصدر فخر لنا في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع: " كلنا ثقة بأن ”بنت الإمارات” ستكون على الموعد بالإصرار والعزيمة متسلحة بالخبرات والمعرفة من البطولات العالمية التي تقام على مدار العام على أرض الإمارات، موطن البطولات وقبلة المتسابقات في أهم وأكبر الأحداث الدولية الرياضية".

وأضافت الشيخة فاطمة بنت هزاع: “هذا الطواف العالمي الأول من نوعه في المنطقة، سيساهم في إبراز المعالم الطبيعية والحضارية المميزة للمواقع الفريدة والمتنوعة في الإمارات، حيث سيتم نقلها عبر الشاشات والمواقع إلى العالم كله، ليتعرف على قصص ملهمة عن المرأة الإماراتية التي وصلت إلى أعلى المراتب بدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ” أم الإمارات”.



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