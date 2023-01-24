برعاية محمد الشرقي…انطلاق بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية فبراير المقبل

المصدر: وام

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، بإشراف نادي الفجيرة للرماية ، بمشاركة أكثر من 400 متنافس من 40 دولة من مختلف دول العالم.

تقام البطولة في نسختها الأولى خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير المقبل، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة في رياضة رماية الأطباق (السبورتينغ)وتقام في وسط الطبيعة الجبلية لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة, حيث تتضمن أربع فئات هي المفتوحة، والكبار، والناشئين، والنساء.

وسيتم منح الفائزين جوائز يبلغ مجموعها أكثر من مليون درهم إماراتي للفئات الأساسية وجوائز إضافية قيمة للفائزين في الفعاليات المصاحبة للبطولة.



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