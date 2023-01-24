سوق دبي الحرة تنضم لقائمة رعاة ماراثون دبي

المصدر: وام

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انضمت سوق دبي الحرة، إلى قائمة رعاة ماراثون دبي، أقدم ماراثون في الشرق الأوسطـ، والذي تنطلق نسخته الـ22 في 12 فبراير المقبل، بمشاركة قياسية تصل إلى 30 ألف عداء ورياضي.

ويعد ماراثون دبي، الذي انطلقت نسخته الأولى في عام 2000، من أبرز سباقات الماراثون في العالم؛ حيث جذبت نسخه السابقة العديد من نخب العدائيين والرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وفي بادرة جديدة لها دعما للرياضة الإماراتية، قررت سوق دبي الحرة، التي ترعى العديد من الأحداث والفعاليات في مختلف الرياضات، داخلياً وخارجياً، على مدار ما يقرب من 40 عاماً، أن تتوجه لألعاب القوى، وتحديداً ماراثون دبي العالمي.

وتنقسم فعاليات ماراثون دبي إلى 3 سباقات رئيسية، الماراثون الكامل للعدائين المحترفين لمسافة 42.195 كيلومتر، والسباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق العائلات "المرح" لمسافة 4 كيلومترات.

وقال كولم ماكلوجلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للسوق الحرة في دبي: "نحن متحمسون لهذه الشراكة الجديدة، ونتطلع للعمل جنبًا إلى جنب مع ماراثون دبي مع عودته لجدول الفعاليات، وكذلك رؤية موظفينا في سوق دبي الحرة يشاركون في هذا الحدث المميز".

وأكد صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في السوق الحرة بدبي، أن إقامة 3 سباقات كبرى في يوم واحد تحت مظلة ماراثون دبي أمر يعكس الشعبية الكبيرة والمكانة الدولية للحدث.

وأشار إلى أن هذا لم يكن ليتحقق إلا بفضل ما قدمه الماراثون العالمي على مر سنوات وسط مشاركة نخبة العدائين في العالم.

وشهد ماراثون دبي على مدار 21 نسخة سابقة العديد من الأرقام المميزة، سواء في أعداد المشاركين أو نتائج سباقاته، وحقق في نسخته الـ20 عام 2019، أفضل زمن له في تاريخه، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، حيث حقق العداء الأثيوبي جيتانه مولا زمنا بلغ 2:03:34 ساعة ..وفي نفس النسخة حققت العداءة الكينية روث شبنجتيش زمنا بلغ 2:17:07 ساعة.

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