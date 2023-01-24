انطلاق بطولة الإمارات للمواي تاي الجمعة المقبل بمشاركة 30 ناديا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات على مستوى الدولة، خلال الفترة من 27 الى 29 يناير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن أجندة الموسم الحافلة بالبطولات لجميع الفئات.

ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، يوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري بمقر الاتحاد في نادي الجزيرة بأبوظبي، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة بتاريخ 27 يناير الجاري عند الساعة 3 ظهرا، بينما تتواصل المنافسات في اليوم الثاني( السبت) عند الساعة 12 ظهرا، فيما تبدأ مواجهات اليوم الختامي بتمام الساعة 12 ظهرا أيضا.

وأعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن اكتمال عمليات التسجيل في منافسات البطولة وسط مشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 نادياً على مستوى الدولة، لتؤكد البطولة مدى اتساع قاعدة ممارسي اللعبة على الصعيد المحلي، وحرص اللاعبين واللاعبات على المشاركة بقوة دعما لتعزيز حضور الأبطال وممثلي الأندية وطموحاتهم الكبيرة للظفر بالألقاب والبطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة.

وقال سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي : "حريصون على مواصلة تطبيق كل برامج التطوير والنهوض بمسيرة المواي تاي بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والمساهمات لرياضة الإمارات، ويمثل تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات امتدادا مهما لأجندة أنشطتنا وبطولاتنا الطامحة لدعم الأندية واللاعبين الهواة والمحترفين، الأمر الذي يقود مساعينا لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال نشر وتطوير اللعبة، ورفد المنتخبات بالمواهب الواعدة لصناعة عدد من الأبطال".

وأضاف: "مشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 30 نادياً في بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات من فئة الهواة تسعدنا، لأن هذا الإقبال يجسد مدى التفاعل الإيجابي مع بطولات الاتحاد، التي تكسب اللاعبين المزيد من الخبرات، وتوفر لهم فرص التطوير وصقل المهارات عبر تجارب الاحتكاك القوية، وأدعو الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة والفعاليات المصاحبة للحدث والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز