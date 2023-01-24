شرطة أبوظبي تتألق في «دوري القوس والسهم لأصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد منتخب شرطة أبوظبي لأصحاب الهمم ميداليتين «ذهبية وفضية»، في دوري الإمارات للقوس والسهم لأصحاب الهمم، والذي أقيمت منافساته بمنطقة المدام بالشارقة، بتنظيم اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وإشراف اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم، وفي منافسات «فئة الرجال» لمسافة 50 متراً بالقوس الأولمبي، حصل اللاعب عبيد الكعبي على المركز الأول، والميدالية الذهبية، ونال عبدالله الجنيبي المركز الثاني والميدالية الفضية، كما شاركت اللاعبة فاطمة المقبالي بحماس وتميز كبير في البطولة، التي شهدت تنافساً كبيراً من الفرق المختلفة، التي شاركت في الحدث.

من جانبه أشاد العميد عصام عبدالله آل علي بالمستويات المتميزة، التي حققها منتخب شرطة أبوظبي لأصحاب الهمم في ثاني مشاركة له، بعد تشكيله الجديد، مما يبشر بتحقيق المزيد من النتائج المتألقة في مشاركاته المقبلة محلياً أو إقليمياً أو دولياً، كما ثمن دعم ومتابعة القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بتذليل كل الصعوبات، ودعم الفريق وتحفيزه للتميز الرياضي، وتعزيز المهارات والقدرات الرياضية لأصحاب الهمم وتدريبهم وتأهيلهم، للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية، تعزيزاً للدمج الاجتماعي لأصحاب الهمم، وتمكنهم من تحقيق الإنجازات، والتميز في مختلف المجالات الرياضية، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية.

وحصل اللاعب عبيد الكعبي على المركز الأول والميدالية الذهبية «فئة الرجال» لمسافة 50 متراً مسابقة القوس الأولمبي، وحاز عبدالله الجنيبي على المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية «فئة الرجال» لمسافة 50 متراً القوس الأولمبي التي شهدت تنافساً كبيراً من أندية ومراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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