«تنس دبي» تجمع نخبة نجوم العالم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة قائمة من أبرز محترفي التنس، التي تتضمن أربعة فائزين بألقاب غراند سلام، وأربعة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل في العالم، وحامل لقب البطولة خمس مرات، وثلاثة أبطال سابقين للبطولة، واثنين من أشهر أساطير رياضة التنس على الإطلاق، فضلاً عن مجموعة من الأسماء الواعدة في عالم التنس، في الدورة 31 من البطولة التي تنطلق بين 19 فبراير و4 مارس على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وتشهد البطولات، بعد انتهاء الأسبوع الحافل من منافسات السيدات، مشاركة المصنف الخامس عالمياً نوفاك دجوكوفيتش، إلى جانب مجموعة متميزة من لاعبي التنس المحترفين وتضم أربعة من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم في فئة الرجال، وذلك بين 25 فبراير و4 مارس. وكان المصنف الثاني عالمياً رافايل نادال أكّد مشاركته في البطولة في وقت سابق، ولكن مشاركته باتت موضع شك بداعي الإصابة.

وتستضيف دبي بطل الدورة الماضية والمصنف السادس عالمياً وصاحب الأداء اللافت في بطولة أستراليا المفتوحة الجارية أندري روبليف، إلى جانب المصنف الثامن عالمياً والفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2021 دانييل ميدفيديف.

كما تضم المنافسات سبعة لاعبين من بين المصنفين العشرين الأوائل في العالم ومن أبرزهم الحائز الميدالية الذهبية الأولمبية ألكسندر زفيريف، والمصنف الحادي عشر عالمياً هوبرت هوركاتش، والفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2014 مارين سيليتش.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «لطالما حرصت بطولات سوق دبي الحرة للتنس على توفير الفرصة لمحبي الكرة الصفراء لمشاهدة أبرز اللاعبين العالميين. وتضمن دورة هذا العام، التي تنطلق في الشهر المقبل منافسات استثنائية مع مشاركة سبعة من المصنفين العشرين الأوائل على مستوى العالم في منافسات الرجال، ومنهم نوفاك دجوكوفيتش إلى جانب الفائز بلقب بطولة العام الماضي أندري روبليف فضلاً عن مجموعة من أفضل اللاعبين».

وقال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس «تشهد دورة هذا العام حضور مجموعة رائعة من أبرز النجوم والأبطال في منافسات الرجال والنساء، ما يشير إلى مستويات المنافسة العالية التي ستشهدها المباريات في الشهر المقبل كما نستعد لإطلاق مجموعة من الأنشطة والعروض والمسابقات الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار، والتي اعتادها ضيوفنا في قرية التنس، فضلاً عن تركيب شاشات ضخمة لنقل جميع المباريات الحماسية».

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